賣掉出軌前夫「心碎Pandora」　每個串飾都藏婚姻失敗密碼

▲女子出售Pandora。（圖／翻攝自gumtree網站）



國際中心／綜合報導

澳洲墨爾本一名女子曾在跨年夜晚出售「心碎物品」，讓不少網友超級感嘆。她透過拍賣網站Gumtree貼出出軌前夫贈送的潘朵拉（PANDORA）手鍊，價格只要350澳幣（約台幣7690元），上頭每一個串飾都提醒她這段不堪回首的感情，「我在出售前夫替我準備的潘朵拉手鍊，他在整段婚姻中欺騙我。」

《每日郵報》報導，這位不具名女子張貼手鍊的廣告，後來看則已下架，不知是否成功售出。她先前描述，手鍊被保護的狀況相當好，「比我們的婚姻更好」，上面有多個串飾，每一個都讓她痛徹心扉。據了解，潘朵拉的特色就是各種不同的串飾，可以先挑選手鍊，再來選擇自己喜歡的串飾，因此別具紀念意義。

女子形容，手鍊上有個像小雞的珠串，「就像他試圖強迫我生小孩一樣，他在30歲前想要孩子，並且都不會討論我想要的東西。」接著，華麗的串飾中還包括愛心，以及新郎與新娘跳舞的圖案，宛如她發現謊言時心中的痛苦，而前夫實際上並不喜歡跳舞，反而容易嫉妒，有一次她在舞池中沒有快速趕走別的男人，就當場被丟杯子。

此外，串飾還有個「永遠在一起」的標誌，女子則說，「很顯然不是這樣。」她最後補充，手鍊狀態良好，也代表她離婚後的新生，期待有緣人可以將它帶走。