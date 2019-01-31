拿起「望遠鏡」往嘴裡灌！這女的觀眾席上豪飲　嚇壞觀眾

▲女觀眾拿著「望遠鏡」豪飲。（圖／翻攝自推特／Sophie Bichener）

國際中心／綜合報導

英國切爾滕納姆（Cheltenham）日前舉行一場賽馬比賽，不過攝影機卻意外捕捉到一名奇特女子的身影。該名女子混在人群當中，手上還拿著一個望遠鏡，看起來跟一般觀眾沒什麼不一樣，但是下一秒，她的行為卻讓電視機前的觀眾看傻了眼！原來她手中的「望遠鏡」根本不是拿來看比賽用的，而是一個裝有酒水的容器啊！

根據外媒報導，從外國的電視轉播畫面中可以看到，擁有一頭褐色長髮的女子手上拿著一副雙筒望遠鏡，甚至上面還綁著可以掛在脖子上的繩子，看起來就跟一般在比賽場邊拿來用的望遠鏡沒有讓何差別。

不過下一秒，女子突然大晃了兩下腦袋，眼神迷茫地舉起手上的望遠鏡，往嘴部送去，似乎是在喝什麼一樣！仔細一看，望遠鏡的兩個其中一個目鏡的部分，顏色竟跟另一個不一樣，是白色的，這才發現，原來這副望遠鏡其實是一個容器，而目鏡的部分則是蓋子的部分，只要擰開就能喝東西。

報導中指出，女子應該是為了能夠在場內喝酒，所以才選擇用這種方式將酒「偷渡」進場；女子喝酒的影片一被播出之後，立即遭到大批網友的瘋傳觀看，並引起熱烈討論。不過有網友的反應不一，有人覺得「超尊敬這女的啦！」、「當我們還在2019年的時候，她已經生活在2098年了！」，不過也有人認為「這女的有可能毀了座位席的秩序」、「大家都被嚇壞了，因為現在在入場的時候，手提包跟望遠鏡都要拿出來被檢查！」