2019別再被髮型拖垮顏值！ 宋慧喬3款「女人味短髮」參考一下

▲宋慧喬的短髮造型讓人眼睛一亮，甚至比長髮時更漂亮。（圖／翻攝自宋慧喬、tvN官方IG）

記者曾怡嘉 / 台北報導

每次總想將長髮剪短，總是無法痛下決心？參考一下宋慧喬短髮範本，你會發現剪髮後，五官變得更立體，髮型變化度也更高，很多女生只要一剪短，就再也回不去，換個髮型，時髦和土氣真的只有一線之隔！

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▲耳下的俐落短髮，搭配瀏海展現甜美俐落感。（圖／翻攝自tvN官方IG）

總是以長髮造型示人的宋慧喬，在新劇《男朋友》中剪了一頭俐落的女人味短髮，搭配前額的中長瀏海，有巧妙修飾臉型的效果。偶爾將頭髮勾在耳後，露出一些肩頸線條，真的是很迷人呢！記得將瀏海吹出一點鬆度，或是換成棕色髮色，都有減齡效果。

▲蓬鬆感的下巴長度的短髮最修飾臉型。（圖／翻攝宋慧喬IG）

日前在喬妹在ＩＧ上釋出的短髮造型，清新又十分有活力。可以看出她將髮色回歸深色，瀏海也跟著留長了。她頭髮長度接近下巴，顯得臉型看起來更清瘦。這個髮型的重點就是要髮根蓬鬆，髮尾稍微向吹出一個彎，不挑臉型，算是一款很好入門的短髮造型。

▲不長不短的及肩髮，可以當作入門短髮的過渡髮型。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

這款及肩的中分捲髮，很適合長髮想要修短的你，如果對於短髮沒太大把握，不妨試試剪到肩膀下方的位置。這個捲度是目前正夯的木馬捲，將捲度整齊又具有層次的排開，遠看就像飄動的水草一樣，立體感相當強烈，無論在南韓或是大陸，都已經帶起了這股流行。

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