清到崩潰！荷蘭6.2億「海洋清理」系統爆損毀　緊急召回搶修中

▲浮動屏障「威爾森」正在清理太平洋上的塑膠垃圾。（圖／翻攝自Twitter／Boyan Slat）

國際中心／綜合報導

荷蘭非營利組織「海洋清理」（The Ocean Cleanup）為了減少太平洋塑膠污染，斥資2000萬美元（約6.2億台幣）打造一個巨型的浮動屏障，別名威爾森（Wilson）。威爾森自2018年9月起開始運作，計畫在2019年4月前收集50噸的垃圾，並在2040年前清理世界上90%的海洋塑膠汙染，不過在12月底檢查時發現裝置出現損壞後緊急維修，清理計畫被迫暫時中斷。

綜合外媒報導，由於洋流系統和海水流動，讓許多在海洋中漂流的垃圾、碎片積累，形成多處垃圾帶，其中一處位於美國夏威夷和加州之間，面積約為德州兩倍大的「巨型太平洋垃圾帶」（Great Pacific Garbage Patch），也是威爾遜首要清理的目標。

海洋清理組織的24歲創辦人史萊特（Boyan Slat）表示，威爾森以長達600公尺的U形柵欄構成主體，下方再掛上3公尺長的「裙狀」屏障來捕捉海洋垃圾，同時允許生物安全地游泳。原本預計裝滿漁網、寶特瓶、洗衣籃和其他塑膠垃圾的集裝箱會在一年內回到陸地進行整理，不過由於裝置損壞，緊急拖往1300公里遠的夏威夷進行維修，或是回到加州的阿拉米達港口重新調整，清理計畫被迫中斷。

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▲海洋中漂流的巨型垃圾不勝枚舉，也屢屢造成清理的困難。（圖／翻攝自Twitter／Boyan Slat）

非營利組織「美國進步中心」（Center for American Progress）海洋政策主任高斯坦（Miriam Goldstein）警告，雖然海洋清理已經開始行動，但仍需注意對生態系統的影響，尤其是未來可能擴張到60組清理設備時，必須確保對環境的利益大於傷害。史萊特表示，對於設備損壞的狀況感到沮喪，但也認知發展新技術時的挫折在所難免，將會持續升級設備解決塑膠問題，預計在今年就能繼續運作。