Google設神秘實驗室「征服死亡」　2022將進行人體實驗

▲Google設神秘實驗室研究長生不老，圖為Google總部一景。(資料照／記者洪聖壹攝)

國際中心／綜合報導

美國Alphabet公司旗下除了世界科技龍頭Google之外，另有一間低調運作的子公司「加州生命公司」（Calico），自2013年成立以來，最重要的任務之一就是研究對抗人類老化、延長壽命。外傳Google以「征服死亡」為目標，現階段聚焦在身心健康、衰老、癌症和神經功能退化等議題，對「長壽」進行多方研究。

Calico全名為California Life Company，和 Google同屬 Alphabet旗下子公司的一員，位在太平洋沿岸一個廢棄的採礦小鎮，距離美國加州山景城（Mountain View）的Google總部約1小時車程。不過附近人煙稀少，和研究內容一樣是隱藏在世間的神祕實驗室。2013年9月，時代雜誌就曾以Calico做為封面故事，執行長萊文森（Arthur Levinson）宣布將以延長人類壽命為目標，以醫療方法對抗和老化相關的疾病，如癌症、糖尿病、阿茲海默症及心臟疾病等。

請繼續往下閱讀...

▲沒有與年齡相關的疾病意味痛苦更少、擁擠的醫院更少，有更多資源可以投入社會的其他問題。（圖／翻攝自pixabay）

康考迪亞大學（Concordia University）生物學者梅德考爾（Younes Medkour）撰文表示，一個沒有與年齡相關疾病的世界意味著痛苦更少、擁擠的醫院更少，有更多資源可以投入社會的其他問題，例如飢荒、貧困和犯罪，將對現今的醫療保健系統產生重大影響。

Calico在2014年宣布和艾伯維生物製藥公司（Abbvie）合作，並在2018年延長夥伴關係，承諾分別再投入5億美元（約150億台幣），開發老化相關疾病的新療法，預計在2022正式進行人體實驗，最後確認商業活動。