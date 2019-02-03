情侶屋頂「野戰交合」全都錄！恩愛完畢...男起身向拍攝者揮手鞠躬

▲過程全被隔壁大樓住戶拍了下來。（圖／翻攝自Viral Videos YouTube頻道）

國際中心／綜合報導



阿根廷一對年輕情侶光天化日之下，在公寓頂樓凸出的台階上直接「野戰交合」，不僅被周圍大樓的鄰居看見，還被隔壁大樓的住戶全程拍了下來，但2人卻絲毫都不感到害羞，男方結束後還向拍攝者「鞠躬謝幕」。影片傳開後，網友紛紛留言，「其實應該很多情侶都做過一樣的事吧，只是選在深夜罷了。」

根據英國《鏡報》的報導，事發在阿根廷宜諾斯艾利斯市中心的一棟公寓，脫光光的情侶開戰時，身旁較低的平地剛好有2位路人正在交談，但似乎完全不知道這對情侶正在高處「親熱」。

報導更指出，有隔壁大樓的住戶將親熱過程「全部錄了下來」，沒想到該對情侶似乎早就知道自己已變成鏡頭中的主角，男方在結束後還開心地向拍攝的住戶揮揮手，甚至彎腰鞠躬，彷彿就在告知表演已經結束。

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▲透過畫面可以看出，情侶身旁較低的平地剛好有2位路人在交談。（圖／翻攝自Viral Videos YouTube頻道）

影片事後被分享在推特上且像「病毒般」快速擴散，許多網友紛紛留言，「其實應該很多情侶都做過一樣的事吧，只是選在深夜罷了。」、「我也做過一樣的事，是很棒的回憶！」、「只能說太酷了。」、「親熱幹嘛要躲躲藏藏的，拍的人是在忌妒吧！」

不只是在國外，台灣桃園市一名廖姓男子日前與一女子談妥價碼後，直接就在新屋區的一處公園涼亭內發生性行為，路過的民眾發現後立即報案，被警方當場逮捕後，依照公然猥褻罪嫌送辦。但檢察官最後認為，涼亭除了有樹林與竹林以外，還有民眾搭設的布簾，難以認定廖男與女子有想要供人觀賞的意圖，並不符合公然猥褻的的要件，且廖男還有大喊要民眾不要看，因此給予不起訴處分。