世界最長步行路線562天才走得完！從開普敦到馬加丹旅途危機四伏

▲世界最長的步行距離從南非開普敦走到俄羅斯馬加丹。（圖／翻攝自google map）



記者林彥臣／綜合報導

世界上最長的不間斷連續步行距離可以有多長呢？又是從哪裡走到哪裡呢？粉絲專頁Brilliant Maps利用google map找到了答案，是從南非南方大城開普敦（Cape Town）走到俄羅斯遠東城市馬加丹（Magadan），總距離22387公里，這段旅程不只遙遠，途中更是危機四伏。

世界上最長的不間斷連續步行，意味著排除掉環狀或折返的路線，以最接近2點間直線的方式進行步行，從南非開普敦到俄羅斯馬加丹旅途22387公里，google map估計步行需走4492小時，相當於187天不間斷行走，如果1天走8小時則必須走562天。

在這段旅程中，總共爬升117693公尺，下降117686公尺，相當於在世界最高峰聖母峰上下折返13次。

除了要克服地形的困難之外，這段旅途必須經過16個國家，包含南蘇丹、敘利亞和喬治亞，事實上這個路線也並不是一個安全的路線。

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▲其實還可以步行到比馬加丹更東的白令海峽沿岸。（圖／翻攝自Google map）



但是也有網友認為這並不是最長的步行路線，因為馬加丹並非歐亞大陸的最東點，應該還可以走到更東邊的俄羅斯楚科奇自治區，直到白令海峽沿岸，這段距離至少可以再增加2000公里。