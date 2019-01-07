「屋虎」絨毛吊飾超可愛　蔡依林親自設計「PONY聯名球鞋」販售地點公開

天后蔡依林Jolin的新專輯《UGLY BEAUTY》正式發行，以《Ugly beauty》為名，打破世俗對於美與醜的二分法定義，站在「情緒」與「欲望」思想高度，剖析人類「感」與「觀」的全新視角。

在新專輯造型公布專輯形象後，就足足霸屏熱搜排行榜至今，作為娛樂圈最具影響力的人物，蔡依林Jolin宣佈大膽挑戰球鞋設計師的全新角色，與PONY合作設計「PONY x JOLIN 合作款」球鞋。

為了展現自己百變風格的獨到之處，蔡依林更在PONY眾多鞋款中選定了80年代高筒籃球鞋的經典之作「M100復古籃球鞋」作為合作款的藍本鞋型。

這雙M100復古籃球鞋系列，是誕生於1988年最具創新科技的籃球鞋，這次「PONY x JOLIN 合作款」球鞋，將M100復古籃球鞋與美式街頭塗鴉、嘻哈華麗金鏈、亦或是科技感的透明大底與細緻皮革面料等，在這次合作的復古球鞋上相互激盪碰撞，「其實早在半年前就開始策劃這次的聯名款，包括從PONY這麼多的經典鞋型中精挑細選出這款M100復古籃球鞋作為藍本進行改造、還有外觀的圖騰風格與配色發想、甚至是材質的選料運用等，都跟PONY團隊們討論改良了非常多次，是一個相當有趣的設計經驗。我現在不只是一個會唱歌的蛋糕師，還是一位球鞋設計師喔！」蔡依林表示。

往下滑動繼續看文章...

往下滑動繼續看文章...

鞋身上「not your girl」或「not your boy」的狂傲塗鴉是這次設計元素中，最具有蔡依林Jolin的個性意念，奔放的黑紅色字體盡情地宣洩出《Ugly beauty》的不完美情緒。此外在鞋舌處採用尊雅的烙金設計以魔鬼氈為底，異材質的交合彰顯匠心獨具的心意，同時在鞋帶上方也轉印PONY X Jolin的字樣。

這次的合作鞋款中，最具畫龍點睛的部分莫過於蔡依林Jolin的愛犬「屋虎」的高調加入，除了舒適鞋墊轉印「屋虎」的可愛插畫圖騰外，最特別的是，還附上一款「屋虎」絨毛吊飾，增添不少趣味與俏皮，其中很特別的是，包括「屋虎絨毛吊飾」與「嘻哈華麗金鏈」都是可獨立拆卸，纏繞在手腕當閃亮手鍊，亦或可懸掛在背包上，為造型增添變化。

這系列鞋款預計在2019年1月2日開放預購，僅限momo購物網PONY旗艦店及全台9家指定店櫃限量發售。1月10日於同樣的指定店家正式販售，一共黑白兩色，男女均售，建議售價$5,210。

【PONY x JOLIN 合作款】販售店櫃

momo購物網 PONY旗艦店／https://goo.gl/bDc93g

京站時尚廣場／02-25527790 台北市大同區承德路一段1號B2

中友百貨／ 04-22299369 台中市北區三民路三段161號B棟9樓

新光三越中港店／04-22528288 台中市西屯區台灣大道3段301號11樓

新光三越西門店／06-3030258 台南市中西區西門路一段658號5樓

夢時代／07-8126319 高雄市前鎮區中華五路789號6樓

尚智運動世界武昌二店／02-8978-2021 台北市萬華區武昌街二段33號

布魯克林運動流行館／02-26250250 新北市淡水區中正路23號

洒落森林／06-2261236 台南市中西區民族路二段76號

金品五福店 07-2154638 高雄市五福二路173號

※文字：Chara Yu | 編輯：Chara Yu VOGUE.TW

（完整文章請看VOGUEme.com）

延伸閱讀

#MeFashion復古鍍金、水晶、古老法文字體鑲嵌在蜜蜂、愛心、羅盤圖案上，法國品牌Maje推出聖誕紀念項鍊

#MeFashion agnès b. VOYAGE聖誕星空系列好迷人！手寫字體卡夾、毛絨絨小包、b字髮飾...



更多精彩報導，詳見《VOGUEme網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。