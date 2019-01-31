媽媽只顧喝酒自己嗨！她車停酒吧外　裡頭竟鎖15月大女嬰

▲喝酒示意圖。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

美國印第安那州一名29歲的母親蒂芬尼（Tiffany Helbling）日前將15個月大的女兒帶出門，不過卻將小孩獨自一人留在車上，自己卻跑到酒吧裡跟朋友嗨整晚。被鎖在車裡的嬰兒不僅尿布已經全濕，更被發現也沒有進食，警方獲報前來逮人時，蒂芬尼還滿嘴謊言，聲稱自己只有進酒吧20分鐘，但隨後卻遭到其他顧客打臉，最後被依忽視兒童罪嫌送辦。

根據外媒報導，蒂芬尼日前在凌晨兩點時，載著只有15個月大的女兒到一間酒吧，不過她竟然自顧自的下車，把小孩獨自鎖在車內，儘管當時車內氣溫有道25度，但是不流通的空氣還是有可能造成小孩窒息死亡。

蒂芬尼與友人在酒吧裡喝酒，她先是供稱自己僅待了20分鐘，但卻被一旁的乘客打臉；隨後又改口稱，她與朋友雖然喝了2小時的酒，但是期間都有「輪流出去」查看小孩的情況，不過卻又遭到其他顧客指稱，兩人從頭到尾都沒有離開過酒吧，滿口謊言的她最終被警方逮補送辦。

報導中指出，警方發現女嬰時，女嬰的尿布已經全濕，而車內也沒有發現任何的嬰兒食品、奶瓶或是替換尿布，很顯然這名媽媽對女兒的照顧一點也不周全。女嬰的爸爸則稱，他一直試圖聯繫上蒂芬尼，但是女嬰的爸爸則稱，他一直試圖聯繫上蒂芬尼，但是他的電話一直被拒接，也讓他找不到女兒。

目前仍不清楚女嬰到底在車上被鎖了多久，只能等待警方調出監視錄影器勘驗。蒂芬尼則是是因為犯下魯莽的罪行還有忽視兒童罪，遭到警方送辦，並預計進入監獄服刑。