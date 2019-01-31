恐怖女醫生反猶太人！　獲執照竟發文：要故意給他們「錯的藥」

▲ 蘿拉（Lara Kollab）。（圖／翻攝自Facebook／Stand with Pamela Geller, Free Speech, and the Pro-Israel Subway Campaign）

國際中心／綜合報導

美國一名27歲的女醫生蘿拉（Lara Kollab）多年來在社群媒體上，一直在發布反猶太主義的貼文，她在2018年時從醫學系畢業，並就職於一間診所工作；不過最令人驚恐的是，擁有醫師執照的她竟然寫下「要故意給所有猶太人提供錯誤藥品」的字眼，讓許多人感到驚恐。

根據外媒報導，蘿拉就讀醫學院期間，從2011年到2017年，不斷地在個人推特上發布仇視猶太人的言論；2012年時她寫曾到「故意給猶太人錯的藥物服用」，2013年時更用阿拉伯文寫下「願真主收回對猶太人的生命，以便我們不再被迫去找那些不乾淨的人」種種言論都散發出濃濃對猶太人的仇恨意味。

現年27歲的蘿拉來自俄亥俄州的克利夫蘭市，曾在2018年時在克利夫蘭市的診所裡工作，對此，克利夫蘭診所譴責並確認蘿拉已經沒有在診所裡工作了。報導中指出，蘿拉屬於巴基斯坦人的後代，並在2018年時在位於紐約的猶太杜魯附屬學院獲得醫學學位。

杜魯學院獲知消息後，對於蘿拉的反猶太主義觀點感到震驚，並稱，杜魯學院的使命是教育、延續及豐富猶太人的寬容和傳統。據悉，蘿拉的醫師執照目前只到2021年而已，在她的貼文跟發言遭到傳播擴散過後，她的所有社交媒體帳戶都被取消刪除。