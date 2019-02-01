2025無碳排放近了！挪威電動車銷售占1/3　專家：得蓋更多充電站

▲挪威在2018年銷售的新車中近3分之1是電動車。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

挪威於2016年通過在2025年前終止使用石化燃料的目標，為了鼓勵減少碳排放和空氣汙染，政府不僅減免了電動車大部分稅收，並提供免費停車和充電站等優惠以加速替換柴油、汽油引擎。根據資料顯示2018年銷售的新車中，將近3分之1是純電動車，締造新世界紀錄。

根據《每日郵報》報導，獨立組織挪威道路聯合會（NRF）日前公布數據，2018年電動車銷售數據已經達到31.2%，比起2017年的20.8%和2013年的5.5%已大幅成長，而柴油、汽油動力的車輛銷售量則持續下跌。負責人透爾森（Oeyvind Solberg Thorsen）表示，距離政府訂定2025年的目標還有很長的路要走，因為在2018年銷售近1.5萬輛汽車中，仍有3分之2由石化燃料驅動或是採用油電混合動力。

請繼續往下閱讀...

▲推廣電動車必須解決停車位和充電站供應的問題。（圖／路透）

從銷售數據可以發現挪威在人均電動汽車上已領先全球，也是西北歐最大石油和天然氣供應商轉型綠色經濟的重要成就。不過挪威汽車進口商聯合會安德森（Erik Andresen）認為，電動車的繁榮正在削弱挪威的稅收收入，可能會引起對530萬納稅人口對改革的質疑。

數據顯示，近年來的汽車市場表現低迷，挪威2018年的新車銷量整體下降6.8%，而各國貿易保護主義也增加更多不確定性。挪威經濟學者弗利史東（Lasse Fridstroem）則悲觀看待政策施行，表示要在2025年實現無碳排放新車的目標是不可能的，因為有太多人沒有私人停車位，而且如果無法在家中建立充電站，就會減低購買電動車的意願。