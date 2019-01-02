《比悲傷》宋媛媛當「台版小松菜奈」　全靠放電眼神勾粉絲

記者李薇／綜合報導

演員姚愛寗在電影《比悲傷更悲傷的故事》中飾演女主角宋媛媛高中角色，以自然的演技，深受粉絲喜愛，帥氣的厭世臉蛋甚至被譽為是「台灣版小松菜奈」，對於演技，她表示，「我私底下很安靜，但詮釋不同角色時會盡量讓自己進入該角色，不單心境揣摩，打扮穿著也會跟著改變。」

▲帥氣臉蛋被譽為是台灣的小松菜奈。（圖／品牌提供）



身為台灣版的演技新星，在妝容上也是姚愛寗揣摩人物角色的方式，對於眼妝，她表示，自己眼型偏長，為了修飾眼型，會使用眼線液在靠近上睫毛根部的中間位置加強勾勒，利用線條修飾眼型，讓眼睛變圓變大。

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▲姚愛寗拍攝全新1028廣告。（圖／品牌提供）



「如果今天出門要去看展或是一些日常小約會，不妨使用自然的的咖啡色打造柔和效果：如果是出席工作或正式的場合，就會改用深濃黑或巧克力色，畫法雖然都一樣，卻會因為不同顏色創造出不同的表情，帶給對方的感覺也大不同。」

▲超極控暈暹羅貓眼線液0.55g、售價360元。（圖／品牌提供）



這次參與2018超極控暈暹羅貓眼線液廣告拍攝，也是姚愛寗第一次參與彩妝品牌合作，也推出全新03濃情巧克的顏色，升級版的0.01mm極細柔彈軟芯筆尖還有搭配特製雙向精密調節出水筆管，擁有防水、防油、防暈的妝容效果。