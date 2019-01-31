比起韓國，台灣性別很平等？　台女太獨立「不夠女人味」

▲ 首爾街頭的南韓男女。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

作者：楊智強

摘自：台灣商務出版《最陌生的鄰居：韓國》

●精選書摘

偌大的聯合國大會會議廳裡，德國總理梅克爾、阿根廷前總統費南德茲還有巴西前總統羅賽芙等人，分別都在2015年舉辦的婦女峰會（Global Summit of Women）裡發言，呼籲世界各國領袖應該要為兩性平權做出更多努力。幾乎國際上女性國家領導人都出席了這場峰會，但韓國前總統朴槿惠雖然出席了聯合國大會，但在婦女峰會上，卻不見她的蹤影。看來，她應該是有更重要的會議要出席吧？

亞洲國家因為以前屬於重男輕女的農業社會，再加上長期處於封建制度，對人權的概念模糊，以致於兩性平等的概念較晚才開始萌芽（台灣1947年開放女性投票、韓國1948年、英國1918年）。但時至今日，韓國社會對男性與女性的態度是否有所改變呢？讓我們看看幾位韓國人的看法吧！

台灣男生好像比較貼心？

頂著一頭捲髮，笑容有如韓劇裡陽光暖男的受訪者泰衡，跟一些到國外讀書的大學生一樣，希望將自己在外國的所見所聞記錄下來，並且跟國內其他對這個國家有興趣的人分享。通常在這樣的部落格或個人網頁上，最受歡迎的除了自己每天生活的趣事外，最受歡迎的當然還是兩個國家的人互動時產生的火花，而男女之間的交往更是令人好奇。

因為泰衡曾經交過台灣女朋友，所以對台灣及韓國兩性關係的異同比較有感觸。他用食指推了推他的黑框眼鏡，語重心長地跟我說：「我覺得台灣男生普遍來說對台灣女生比較貼心，所以我在跟台灣女生交往的時候，一直被抱怨不貼心，我想這應該是在台灣交女朋友跟在韓國交女朋友最大的不同吧。」

「哈哈真的嗎？那身為台灣男性的我應該要感到驕傲才是。」

泰衡笑了笑，繼續對我說：「台灣跟韓國的狀況感覺有點相反。在韓國，男人工作結束回到家裡，家事都是女人在做；但是在台灣給我的感覺很不一樣，感覺比較平等，或是甚至是男人在做家事，很特別。」

其實在不少韓國電視劇或電影裡，經常可以看到一些大男人的象徵，當然有的時候會被解釋成男子氣概。再者，因為韓國深受儒家文化影響，其中「君子遠庖廚」的觀念更是根深蒂固，而在網路上或各式文章裡，也可以看到不少針對韓國是否有大男人主義傾向的筆戰。我的觀察是，韓國男孩子在結婚之前，對女孩子的追求可以非常熱烈貼心（尤其是新一代的韓國男性）；但在結婚後，兩人的關係上升到家庭，就會被從小耳濡目染的觀念改變，較輕微的可能還是會被動地幫忙家事，嚴重的則是會坐在家裡茶來伸手飯來張口。

簡單來說，韓國人認為「男主外、女主內」是很正常的事。除了男人，連多數女性也有這樣的想法。很多人會把「男主外」看成是男人勇於承擔家庭責任的態度，而女方也會認為自己受到保護，進而接受這樣的角色配置。像一些韓劇中，若男人很帥氣地要女人辭掉工作並說：「我養妳！」其實會得到不少女性的青睞。但是若將這樣的現象放到社會或是工作上，則很明顯地可以感覺到男女待遇不平等的現象。

請繼續往下閱讀...

▲ 景福宮裡穿著韓服的女孩。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

「他們會一直提醒妳，妳是女人」

走到行天宮站附近的一間民宅社區抬頭一看，我心中不自覺呢喃：「奇怪，這裡看起來不像是電影工作室啊。」我帶著困惑進入大樓，跟警衛大哥打個招呼，禮貌性地詢問了一下，確認就是這裡之後，便搭電梯上樓。

短頭髮，不時帶著微笑的韓裔美國人黛安笑咪咪地說：「哈囉！好久不見啊！請進請進！」

黛安在我進門後馬上給了我一個大大擁抱，讓我感受到她滿滿的美式熱情。黛安其實並沒有在韓國待過太長時間，只曾經在學生暑假時期在首爾的一間著名報社實習兩個月，但因為父母都是韓國人，會說非常流利的韓語。透過其他朋友和她認識後，發現她的個性開朗，再加上因為她是一位電影製作人，讓我對她如何看台灣產生了興趣，聊了幾句就決定將她納入我的採訪名單中。尤其她以韓裔美國人的身分，說不定對一些韓國社會狀況的看法會比較客觀。

在跟黛安的幾位同事寒暄之後，我們就開始了專訪。黛安不經意地撥弄著桌上的筆，頭垂下來思考了一下我的問題，用流暢的英文說：「對啊！我十八歲的時候，曾到韓國一家非常知名的報社當實習生，讓我感受到韓國相當傳統的一面。報社裡每一個部門的主編都是男人，只有藝文版的主編是女性，我可以感受到那裡非常保守，工作環境有男女不平等的感覺。」

「那在台灣跟在韓國男人對女人的態度有不同嗎？」

「當然有啊！我個人覺得台灣男人比較好親近一點。跟韓國男生在一起，會有一種他們一直提醒妳『妳是女人』的感覺。」因為這是我第一次聽到有受訪者給我這樣的答案，我馬上接著問，「真的嗎？有什麼樣的例子嗎？」

「他們有的時候會問我一些問題，像是『針對這個問題，身為一個女人，妳有什麼看法呢？』而不是直接問，『黛安，那妳有什麼看法呢？』或是他們常會說『這不是女人該做的，讓我來做吧』、『喔！妳會這樣做真有趣，因為通常女人不會這樣子。』這些個人經驗讓我感覺到，他們時常不經意地提醒我，我是一個女人，而不只是一個普通朋友的感覺。」

我聽完黛安的經驗後感到很有趣，不自覺地點了點頭。她看到後，可能認為自己過度渲染，馬上跟我說，「但是這些都只是我個人的經驗罷了，應該不能代表全部韓國男人啦。」

其實，韓國男女不平等的現象並不是一天兩天的事。根據世界經濟論壇（WEF）的統計，2012年韓國的男女平等排名，在世界135個國家中排名第108，並且在2013年跌到第111名。除此之外，在2013年經濟合作暨發展組織（OECD）的性別收入差距報告中，韓國在34個國家中敬陪末座。同樣在亞洲的日本則是倒數第3，也遠輸給其他已開發的西方國家。但若以台、日、韓三國作比較，在聯合國開發計畫署2012年的人類發展報告中，台灣的性別不平等指數是在世界最平等的荷蘭（0.045）之後，排名第2名（0.053），而日本及韓國分別排名第22（0.131）及第28名（0.153），與台灣有一段差距。

台灣的女人很獨立，但是不夠女人味？

在抵達忠孝新生二號出口後，熾熱的陽光讓我不得不找樹蔭乘涼，躲避台灣熱辣辣的夏天。一位穿著時尚，踏著輕盈步伐的女性向我走過來。由於我們是透過共同朋友介紹認識、還沒見過對方，所以互相以不確定的表情相認。

「嗨～你是那位記者嗎？」

「對呀我是，所以妳是在媛囉？妳好！妳好！非常感謝妳答應讓我採訪，我們過去那邊的咖啡廳慢慢聊吧。」

在媛是韓國釜山人，新婚美國人丈夫為了要跟她住得更近，接受了當時台灣公司給的條件，搬來台灣。而在媛也因此住到了這個自己沒有什麼印象的國度。在媛的丈夫是電腦工程師，所以他們工作跟居住的地點都在新竹科學園區附近。在媛為了讓自己更融入台灣社會，不久前開始在新竹教授韓文。這份工作除了讓她有額外的收入，也可以與台灣人有更多接觸。

「妳來台灣也一陣子了，妳覺得台灣女人跟韓國女人有什麼不同呢？」

「你知道嗎？我已經去過中國、日本然後現在來到台灣。我認為，台灣跟中國是這幾個國家中男女最平等的國家。日本跟韓國，尤其是韓國，男人認為女人的存在是要在家裡煮飯做家事的。」跟在媛談到這個題目後，可以發現她的音調漸漸提高，坐在她對面，可以明顯感受到她對這個議題的重視。

「我想這也是為什麼台灣女人在結婚之後，都還會繼續工作的原因。因為台灣男女平等的觀念比韓國好很多。韓國男人的想法還是太保守了，他們都希望自己的妻子待在家裡做家事，不要到外面工作。」在媛話鋒一轉繼續說：「台灣男女關係就不一樣了，台灣女性可以非常清楚直白地講出想說的話或想要什麼，很強勢。但是在韓國就不是這樣了，韓國社會認為直接說出你想要什麼是沒有禮貌的，對女人更是嚴苛。像是女人不可以很直接地對男人說『我要這個』，她們會用另一種方式表達自己的想法，可能是撒嬌或是什麼的。」

當在媛說到這裡，我心裡馬上浮現韓劇或韓國綜藝節目裡韓國女星撒嬌的樣子，「啊！難怪韓國女人這麼會撒嬌。」在媛看到我若有似無地點頭後，馬上再補了幾句：「但其實，這有時候會讓韓國男性搞不清楚女人們要什麼，然後就開始吵架了。」

「妳說了這麼多台灣人的優點，那妳有沒有發現一些台灣人的缺點呢？」

「有啊！其實女人強勢有好有壞。因為在社會層面上，男女平等的現象比較明顯。但是，在對女人的印象上就不一定是好的了，畢竟強勢的另一面就是她們不夠有女人味！」在媛繼續補充：「你知道嗎？就是她們雖然比較獨立、比較有主見，但是在我們的觀念裡，就是比較不女性化、比較沒有女人味了。」

無論是泰衡、黛安還是在媛，他們對韓國男女觀念都有自己的看法，每個人也都會因為個人的成長環境不同，對同一件事物有不同的看法。對某些人來說，男女之間交往時，其中一位擔任領導者是可以接受的，但有人則是需要完全的平等和尊重。如此的偏好並沒有好與壞，但若是在社會制度或文化裡，對性別的歧視或人為的男女不平等，則是落後的象徵。

「爭取男女平等並不代表厭惡男性。」2015年接下聯合國婦女署全球親善大使的女星艾瑪．華森（《哈利波特》裡的妙麗），在聯合國的演講中指出：「我們要爭取的不是女權，而是兩性的自由。」由此可見，男女平權不是只有單方面努力就可以成功的。

韓國的大男人主義會存在，絕對也不只有單一原因，而是匯集了長久以來的習俗、從小看著父母長輩互相生活的方式，再加上社會進步的力量不夠推動改革，才會讓這樣的狀況一直存在。但這也不代表韓國沒有在進步，活躍的公民參與組織時常會發起各式有關議題討論，再加上新一代的韓國人與國際接觸的機會也越來越多，漸漸了解到自己的缺陷，開始自我檢視。當然，台灣在這個議題上，剛好可以是韓國學習的對象；台灣，其實也可以被韓國羨慕。

★ 本文經台灣商務授權，摘自《最陌生的鄰居：韓國》



★《她們的韓國夢》作者Fion、東吳大學社會學系助理教授何撒娜、專欄作家周偉航、台灣東北亞學會副秘書長董思齊好評推薦