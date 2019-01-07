微風南山1／10開幕　5大亮點搶先看

▲微風南山1／10正式開幕 。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡惠如／綜合報導

微風集團在信義區插旗的第3間百貨「微風南山」，即將在1／10正式登場，面對強敵環伺，微風南山打出5大亮點，包括獨家店中百貨atre、懸空座椅的5D電影院等，加上信義百貨群中餐飲比重最高，都是目前對外釋出的主要特色。

近10年間信義計畫區飛快發展，台北市政府身邊築起百貨高樓，光是世貿101至市府2個捷運站中間，就有11個百貨餐飲商場，成為台灣密度最高的「購物中心區」，而在2020年前，還會有微風南山、信義大遠百、Taipei Sky Tower加入戰場，2019年頭年尾，各有微風南山與信義遠百正式到位。

日本車站型百貨atre

睽違多年，又有一間日本百貨登台駐點，將在微風南山內開設「百貨中的百貨」，形象為高質感、生活時尚的atre，共進駐51間複合品牌時尚店，其中有一半是新餐飲，挟著日本在地引進的優勢，相信可以做到「像在日本逛百貨」的氛圍，而多達20多間的新餐飲，也夠民眾花一陣子體驗新滋味了。

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▲日系百貨atre。（圖／微風提供）

Blue Bottle藍瓶咖啡選物店

藍瓶咖啡來台還沒計畫，微風南山以「選物店」先插旗，不賣現煮咖啡，而以包裝咖啡、特色周邊與咖啡器具來作主打。

▲微風南山藍瓶選物店。（圖／記者蔡惠如攝、翻攝Blue Bottle IG）

5D飛行劇院

台灣智崴集團研發、佔地300坪的「飛行劇院」，也將進駐微風南山6樓，每次提供20個座位，在影片開始時，椅子會騰空起飛進入巨大球體，強調配合影片，針對視覺、聽覺、嗅覺、觸覺與移動等5感特效推出特效，影片上有鹽酥雞，就會聞到鹽酥雞的香味，片長約10分鐘，票價約500元至600元左右。

8間高樓餐廳

在信義南山大樓46樓至48樓，總計將有8家餐廳進駐，包括LVMH集團旗下酒吧CÉ LA VI、巴菲特最愛牛排smith & wollensky與CHEF CLUB等，不但視野佳且可仰望台灣地標台北101，也可見日後跨年將會是第一排的搶手位。

2000坪超市與伴手禮

針對信義區眾多國際旅客，推出數百家的伴手禮品牌攤位，且自家旗下品牌「微風超市」進駐，想見會有提供多款熟食料理，與豐富的進手水果、香料與生鮮，搶在信義遠百City Super進駐前先插旗。