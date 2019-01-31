「台人反韓」太明顯　韓國人很有感：我們把台灣當兄弟！

▲ 韓國名列2018年國人最愛去的國家前5名。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

作者：王天中

摘自：時報文化出版《韓國人，你「潮」什麼？》

●精選書摘

在家靠父母、出外靠朋友。

LONG STAY期間，韓國朋友都非常照顧我，他們普遍對台灣人很友善。但卻有朋友問我：「台韓處境類似，我們明明就把台灣當兄弟，也很喜歡台灣，但是，為什麼很多台灣人，不喜歡韓國？」

提出疑問的第一位韓國朋友是朱莉。她是我第一位韓文家教，當年在桃園某大學讀語言教育系，每周六都搭火車來台北教我韓文。

她說，即使是沒來過台灣的韓國人，也都知道台灣這個地方，而且比起日本、大陸或香港，絕大部分韓國人都比較喜歡台灣，也對台灣有更高的好感度。至於那些來過台灣工作、出差或旅遊的韓國人，也對台灣的便利、美食與好山好水讚不絕口，甚至以台灣為師，試著學習台灣的好。

但朱莉卻指出，她在來台求學的生活過程中，就曾多次受到不友善的對待。

「例如上小館子時，老闆知道我是外國人，往往態度很親切。但有些店員一知道我是韓國人，就馬上變臉，態度180度轉變……。」

她還說，雖然班上同學都對自己很好，但學校裡其他不認識的同學，特別是男生，有些對韓國人異常冷漠，但他們對日本人就特別熱情。

有時碰到台韓關係比較緊張時，例如2010年三星在「顯示器價格操縱」案中當污點證人的事件，或每回韓國隊在棒球賽中打敗中華隊時，韓國留學生就會儘量掩飾自己的身分，儘量不說韓文。

她在台灣待了好多年，卻始終不了解，台灣人討厭韓國的原因是什麼？問身旁的台灣同學，得到的答案幾乎都是：「不會啦，妳想太多了……。」她更不懂的是，商業競爭與體育競賽，何以造成台灣人居然「恨」韓國人。

同樣住過台灣一陣子的JENNY，也有同樣的感受。

JENNY指出，她曾在台灣新聞中，看過餐館老闆張貼「狗與韓國人不得進入」的報導，還有很多「韓狗」的不雅抨擊，以及「好想贏韓國」的言論。

「我真的很喜歡台灣，但有些台灣人就是討厭韓國，很奇怪。」JENNY說。

「那你為什麼還那麼哈台？」我反問JENNY，也試著轉移焦點。

她說：「其實，台灣最棒的還是人情味，我在台灣生活時還是受到很多人熱心幫忙，不會因此討厭台灣，會持續哈台！哈！」

我想，JENNY肯定會持續「哈台」下去，從她手機鈴聲是《小幸運》、最喜歡的偶像是言承旭就可以推測。然而，「台灣有反韓族」這件事，也的確是事實。

少數人的不友善韓國人很有感

一位不願具名的導遊B姐（帶著韓國遊客在台灣玩），也和我分享了韓國遊客來台觀光後的心情。

「韓國人來台灣玩，幾乎都能體驗到台灣的優質服務態度，也認為台灣人對外國人是友善的。但說真的，韓國客人還是能觀察到台灣的反韓情緒，也感受到台灣人即使不會臉上笑笑的，但卻打從心裡『不喜歡韓國人』。」

B姐說，她的韓國客人來台灣玩時，有時會被誤認為日本人，台灣人會對他們特別親切。不過，「韓國人」的身分一曝了光，就常被「愛理不理」。

她表示，老一輩的台灣人都很喜歡日本，所以對韓國「無感」，誤以為韓國還是那個20年前落後的國家，所以有點瞧不起韓國人。

但台灣的年輕人就很兩極化了。

B姐曾遇過台灣的哈韓族，會主動用簡單韓文和她的客人打招呼，甚至想留對方的聯絡方式、想和對方交朋友（就是撩韓國妹或歐巴啦）。

但更多的是年輕反韓族，他們有些會面露嫌惡表情，也有少數人以為韓客聽不懂台語，就把三字經含在嘴裡譙。

「如果台韓關係緊張時，你會提醒韓國遊客要小心嗎？」我問B姐。

「是不用特別小心啦，台灣反韓族譙歸譙，但還不至於有暴力行為。反倒是韓國人個性本來就比較強，講話和態度又太直接，我就會注意客人不要和店家起衝突。」B姐說。

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▲ 星空圖書館是許多台灣旅客去韓國必去的景點。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

競爭力不夠讓台灣人沒自信？

有天，我和一家代理韓國商品的王姓企業主，談起台灣人反韓情結。他認為，這種情況恐怕不會停止，很重要的一點是受到台灣缺乏自信心所影響。

王老闆說，老一輩台灣人，很可能因為難忘台韓斷交事件，對韓國人及韓國品牌沒好感。而年輕人，可能又因為過去台灣經濟優於韓國，如今卻被反轉，在缺乏自信下，更討厭韓國人。

事實上，我們能從媒體報導中，看出「台灣覺得輸給韓國很丟臉」的意識形態。

台灣曾是亞洲四小龍龍頭，韓國當時只能算是龍尾，但韓國經濟如今已把台灣甩在後頭，於是，媒體不斷以「韓國行、為什麼台灣不行」為題，突顯「我們要以韓國為競爭對手」，讓台灣人愈來愈敵視韓國，反韓情緒才會不斷被掀起。

此外，台灣體育主播的名言「好想贏韓國啊」，更讓台灣球迷對韓國隊充滿恨意（唉，有時我也會）。

某次韓國棒球隊又贏了，知名樂團團員在臉書上轉貼《輸了你贏了世界又如何》的歌曲，此舉也引起台灣網友大量按讚，也可以看出公眾人物的態度，很容易帶動民眾的反韓情緒。

對於棒球比賽，JENNY則是認為，韓國人將台韓大戰視為傳統好戲，韓國球迷也都想取得勝利，這換成台灣人的立場也是如此。

「韓國人只有在對上日本隊時，會有『同仇敵愾、非贏不可』的壓力，那是因為日韓之間有很深的歷史仇恨。」

JENNY說，在歷史中，韓國曾被日本占領，而且長期受到日本的打壓與欺凌，所以一般韓國人會反日、仇日。但反觀台灣，台灣同樣被日本侵略與殖民，且韓國人不曾占領或欺負過台灣，台灣人卻因為商業競爭和棒球比賽而哈日反韓，有時實在讓韓國人搞不懂台灣人的標準與想法。

我告訴JENNY，其實台灣每每掀起的「反韓風」，往往過幾天後就忘了，真的不必太在意。但我也認為，反韓族如果持續不理性地對待韓國人，對台灣形象難免有傷害。

此外，這段日子常想，如果我們的經濟像過去一樣比韓國好、如果我們的棒球每次都能打爆韓國隊，台灣人，你還會對韓國人這麼不友善嗎？看來，「反韓」的起因，應該不在韓國人身上，而是在台灣人身上……。

★ 本文經時報文化出版授權，摘自《韓國人，你「潮」什麼？》

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