氣候變遷威脅25%世界自然遺產　復活節島摩艾像恐消失　

▲伊盧利薩特冰峽灣正在迅速融化。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

從緩慢下沉的威尼斯到大範圍漂白的澳洲大堡礁，氣候變遷正重重地影響全世界的重要遺產。根據聯合國教科文組織，目前全球約有超過1000個世界文化遺產，但若是全球氣溫持續升高，有些世界遺產就會遭到破壞，甚至直接消失。

最明顯的例子就是2004年入選的自然遺產，格陵蘭的伊盧利薩特冰峽灣（Ilulissat icefiord），這道冰灣是瑟梅哥‧庫雅雷哥冰河（Sermeq Kujalleq）的出海口，而這條冰川正在世人的眼前逐漸融化。

「實際上，每個世界遺產都受到一定程度的氣候變遷威脅。」科學家關懷聯盟氣候能源代理主任馬克姆（Adam Markham）說，在某些地方，這些威脅是顯而易見的。根據聯合國環境規劃署，聯合國教科文組織和科學家關懷聯盟的聯合報告指出，美國黃石公園的降雪量逐年減少，湖泊、濕地、河道萎縮，火災季節變長了，冬季變短了。科學家預估，大黃石生態系統可能會失去將近一半的濕地，隨著時間推移，更頻繁的野火可能會消滅更多森林。

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▲▼加拉巴哥群島以其生物多樣性成為首個世界自然遺產。（圖／達志影像／美聯社）







以龐大生物多樣性聞名的加拉巴戈斯群島（Galapagos Islands），在1978年成為第一個世界自然遺產，近年它頻繁受到聖嬰現象影響。在聖嬰現象期間，海草數量稀少，許多以海草維生的生物就會開始死亡，嚴重破壞整個生態鏈。座落在太平洋的復活節島，因為島上的摩艾像（Moai）聞名全球，在1995年列入世界遺產，然而不斷上升的海平面也威脅到這些神秘的雕像。

▲矗立在海岸邊的摩艾像未來恐消失。（圖／達志影像／美聯社）



根據國際自然保護聯盟（IUCN）對241個自然遺產進行評估，有1/4的自然世界遺產受到氣候變化的高度威脅，從2014年到2017年氣候變遷的速度成長了一倍，海洋溫度上升，導致澳洲大堡礁上一半的珊瑚死亡。聯合國教科文組織世界遺產中心主任羅斯勒（Mechtild Rössler）表示，「我們無法一直保護這些世界遺產，免於氣候變遷帶來的多重威脅，依照世界遺產的公約，我們必須將這些獨特的遺產傳給後代，如果我們沒有任何東西可以交給未來的子孫，那該怎麼辦？」