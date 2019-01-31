她被診斷癌末「剩幾天能活」...全家大哭準備葬禮！醫生瞎喊：看錯

▲紐西蘭女被診斷罹癌很快就會死，沒想到是一樁烏龍。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者錢玉紘／綜合報導

紐西蘭發生一樁醫療烏龍，50的女子傑佛瑞斯（Killarney Jeffares）先前被醫生告知罹患直腸癌，6個月後，醫生告訴她癌症已經擴散，病情已是末期，沒有辦法治療，她立即被送到安寧病房，家人也開始在準備葬禮。沒想到這一切都是誤診，但卻讓她的心裡留下了巨大創傷。

「紐西蘭先鋒報」報導，這起事件發生在2017年6月，當時傑佛瑞斯正要動一場預計7個小時的手術，但是兩個小時之後，她就被告知癌症擴散，自己將不久於人世。她的家人立刻從澳洲飛到紐西蘭與她相聚，甚至安排好了葬禮等後事，但是4天之後，醫生告訴傑佛瑞斯他們搞錯了，手術後取得的樣本診斷結果是事實上卵巢癌。

醫生指出，傑佛瑞斯的卵巢癌還在很前期的階段，也就是無生命危險，她立即接受測試與掃描等程序，並進行化療，到了2018年1月，她的癌症就獲妥善控制與治療，恢復健康。但傑佛瑞斯表示，在那4天之內，她真的感到非常的害怕，以為自己就快要死了，至今都感到嚴重創傷。

傑佛瑞斯回憶，當醫生說他們無能為力，只能面對疾病的時候，「我看著我的家人，他們全都崩潰了，我老公正在流淚，真的很傷心，我永遠都不想再回到那4天」，而醫生的那句「無能為力」一直在她腦海中盤旋著。但當院方宣布診斷錯誤的時候，傑佛瑞斯感到非常開心，「我從來沒有為別人的錯誤感到如此高興」。

幸好在經過治療後，傑佛瑞斯的病情逐漸好轉，戰勝了癌症，她的家庭裡多了兩個孫子孫女，去了兩次海外旅行，其中一個女兒還結婚了，並且跟她的丈夫慶祝了30周年的結婚紀念日，經過一年半的停職後，她也回到已經工作了10多年的學校，生活再次步上正常軌道，。

之後她也參與一項騎自行車募款的計畫，並在去年底完成了騎100公里的目標，她將募款的90%都捐給癌症協會，剩下10%捐給她服務的學校，「我現在覺得生命很短暫，應該要好好的享受，一點都不要浪費，我可以做的事比想像中還多」。

▼傑佛瑞斯正在騎自行車募款，並將錢捐給幫助癌症的團體。（圖／翻攝自Daily Mail）

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