超過一半女生不會洗內褲　媽媽們推崇「殺菌洗法」保護你的私密處

一直都覺得女生要做的保養好多，除了肌膚身體要漂亮外，私密處的保養也是很重要，要是細菌著床，真的會發癢的很難受！聽過不少女生的怨言，說自己私密處常常反覆發炎，除了生活習慣要養好之外，內褲的定期更換、清潔也是很重要的。今天就來傳授地方媽媽們都很推崇的「內褲清潔殺菌法」，一起來看～

如何判斷內褲是不是沒洗乾淨呢？

1、私密處老是發癢難受



2、私密處反覆發炎



3、私密處總散發異味

如果妳有以上困擾，就要好好檢視一下自己的內褲是否正確清潔，還有生活習慣也要注意噢！

STEP1》內褲先在熱水裡泡10分鐘左右

STEP2》倒入些許阿司匹林粉末，浸泡10分鐘



STEP3》海鹽皂最後細節搓洗、清水沖淨

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圖片來源：www.xiaohongshu.com

用阿斯匹林粉來洗衣，對地方媽媽來說是超級日常，除菌淨衣的效果非常好，搭配海鹽皂更能深度清潔。而「阿斯匹林粉」在一般藥房都可以買到，或是將阿斯匹林藥丸磨成粉也行。另外小提醒，內褲最好是跟一般日常衣服分開洗，會比較乾淨喔！

除了洗好內褲，這些NG生活習慣也不要做！

大部分來說私密處搔癢紅腫，都是念珠菌等細菌所造成，會有些許白色乳酪狀的分泌物，嚴重點還會發出異味。私密處標準的PH值是3.8-4.2間的弱酸性，一旦破壞掉酸鹼平衡，就很容易感染，所以平常的習慣是很重要的。

＃少吃甜食、重口味的食物



想減輕私密處異味，變得更加健康，最直接的方法就是少吃甜食、少吃重口味的食物、多喝水，就能改善很多！因為糖類攝取過多，容易讓胰島素大量分泌，血液變酸與濃稠，使身體免疫力降低，容易有各種發炎症狀的可能。

＃不穿緊身褲、繃住私密處感



很多女生都會為了讓身材看起來更好，選擇較緊身的褲子，尤其是那種高腰短褲，「站著的時候，褲襠已經抵著私密處了，坐下的時候整個壓上去！」超緊身的褲子其實對私密處很不友善，不透氣也很容易滋生細菌的。

圖片來源：naver

＃洗澡時勿直接灌洗私密處



很多人以為私密處洗得越乾淨越好，但私密處本身是具有好菌的，過度沖洗反而會將好菌破壞掉，讓壞菌更有生存的機會。私密處清潔用品的使用頻率也不用高，一周2-3次就很夠了，清潔過度容易酸鹼失衡。

文／美人圈 圖／翻攝自www.xiaohongshu.com、naver

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