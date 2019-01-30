實境節目參賽者領百人紐約街頭走秀　反擊維秘天使：真實最美

記者張方瑀／綜合報導

2018年12月初，紐約街頭出現一群人，他們穿著一身華麗的衣服，不分男女、不分膚色、不分身材，開始一場「真實走秀」（The Real Catwalk）。創辦人同時也是大尺碼模特兒的克利斯提亞娜說，進入時尚圈後發現，模特兒界實在是太缺乏身體多樣性了，所以決定籌辦這場國際級的真實走秀。

在 Instagram 查看這則貼文 KhrystyAna（@khrystyana）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 18 日 上午 7:32 張貼

來自俄羅斯的克利斯提亞娜（Khrystyana Kazakova），是美國知名實境節目《超級名模生死鬥》（America’s Next Top Model）第24季第3名，她表示，這個活動最簡單的使命就是「讓每個人都能為愛上自己，並為自己的身體喝采。」在紙片模特兒當道的時尚圈，這場活動更具影響力。真正的時裝秀，不僅僅是對身材的關注，而是慶祝每種身體類型、膚色、性別與身份。這場秀最重要的一部份就是，沒有聘請任何職業模特兒，因為每個人都有資格展現自己身體的美。

▼克利斯提亞娜致力於推廣各種身體的美。（圖／翻攝自Instagram／@khrystyana）



這場秀已邁入第3屆，吸引了更多品牌商的注意，許多男女內衣、服飾、泳衣廠商也紛紛提供贊助。大約有115人穿著各式各樣的衣服走秀，展現出對身體的自信，克利斯提亞娜說，「每個人都應該成為身體自愛運動（Body Positive Movement）推行者，秀場上的許多人甚至是30年來第1次穿上泳衣，他們應該要覺得自己很美，很性感。」

患有侏儒症的法蒂瑪（Fatima）說，「我終於可以看著自己說，我真的是一個人。」另一位坐在輪椅上的女孩也說，「我們常常被路上的人盯著看，被評斷我們是正常或不正常的，但我要說我是個正常人！我是個真的女人，這就是我最真實的樣子。」