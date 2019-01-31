每週走路3次外加健康飲食　6個月後大腦年輕9歲

▲每週進行3次心肺運動能讓大腦變年輕。（示意圖／達志影像）



國際中心／綜合報導

你是否會擔心大腦老化呢？美國最新的一項研究顯示，若每週進行3次心肺運動，如走一小段路或是騎腳踏車，這類簡單的運動，就能提高大腦的思考能力。根據醫學期刊《神經學》（Neurology）研究，若是再加入促進心臟健康的飲食，就能讓大腦再多年輕幾歲，有名受測者在短短6個月後，大腦的認知年齡居然整整年輕了9歲。

杜克大學臨床心理學家布魯門塔（James Blumenthal）指出，透過降低心血管疾病的風險，就能同時改變神經的認知功能。該研究找來160名平均年齡65歲，有認知障礙但不到阿茲海默症程度的參與者，除此之外，這些參與者還患有心血管疾病，並長期缺乏運動研究小組還加入專為高血壓設計的低鈉、高纖飲食餐（DASH）做為另一個變項。

參與者被隨機分為3組：純運動、純DASH餐、運動加DASH餐。被分到運動的參與者必須每週運動3次，每次45分鐘，包含步行與騎腳踏車。6個月過後，研究發現與沒運動的人相比，有運動的參與者在認知能力上有顯著提升，尤其加上飲食後，提升幅度最高，單純飲食的人則無任何改善。結果證明適度的運動及飲食控制，會有效提升大腦認知功能。

布魯門塔指出，有名高齡93歲的參與者被分到運動加DASH餐的組別後，6個月後他的認知能力分數整整進步了9歲。雖然認知能力提升，但還不等於增強記憶力，研究人員的下個目標即是將實驗時間拉長，測試此研究的長期效果。