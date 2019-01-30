誰說續集都難看？這5部迪士尼電影續集評價飆更高

記者張方瑀／綜合報導

許多人都認為續集電影多半比原作還要難看，但近年有幾部迪士尼動畫電影打破了這個迷思。在2000年初期，迪士尼試圖將90年代的經典作品，如《風中奇緣》、《花木蘭》、《鐘樓怪人》等推出續集，但都以失敗收場，其中《鐘樓怪人2》的IMDb分數甚至只有4.8分，遠低於原作的6.9分。

在此之後，迪士尼與仍不放棄續集電影這條路，近年終於有幾部續集電影受到觀眾喜愛，甚至超過原作。以下是根據粉絲與評論家的意見，精選出比原作還要更出眾的5部續集作品。

《超人特攻隊2》（皮克斯製作）

睽違14年推出的《超人特攻隊2》，首周票房在北美橫掃1億8000萬美金（約台幣55億元），甚至被冠上「皮克斯最佳續集動畫」的殊榮。這部作品在爛翻截的評分為86%，超越第一集的75%，此片也入圍本屆金球獎最佳動畫片。

▼《超人特攻隊2》劇照。（圖／迪士尼提供）



《無敵破壞王2：網路大暴走》

在影評人部分獲得極大好評的《無敵破壞王2》，將電影場景從第一集的傳統遊戲機，隨著時代演進，換成網路世界。2012年的《無敵破壞王》的爛番茄評分為87%，續集則為88%，本片同樣入圍本屆金球獎最佳動畫片。

▼《無敵破壞王2：網路大暴走》劇照。



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《玩具總動員3》

《玩具總動員3》獲得粉絲與影評人的一致好評，不論是男性或是女性，在看這部電影時都會忍不住感動到落淚。事實上《玩具總動員》3集在爛番茄皆拿下動畫電影前10名的好成績。

▼《玩具總動員3》劇照。（圖／劇照）



《美國隊長2：酷寒戰士》

與第一集相比，續集增加了更多優秀的動作場景，還有充滿政治意涵的敘事，被影評人形容更具「現代性」與「政治意味」，在爛番茄得分為92%，遠遠超過第一集的74%。

▼《美國隊長2：酷寒戰士》劇照。（圖／劇照）



《納尼亞傳奇：賈思潘王子》

2005年推出《納尼亞傳奇：獅子·女巫·魔衣櫥》，是迪士尼第一部真人電影，在爛番茄獲得61%的評價。而續集所呈現的動畫與視覺效果，深受影評人肯定，在爛番茄得到73%的好評。