自私鄰居「磚牆封窗」！他生理時鐘錯亂　70天黑暗後終於有解

▲奧斯卡的窗戶外就是一面牆，所幸後來找到暫時的解決辦法。（圖／翻攝IG／oscargordon，下同）



國際中心／綜合報導

澳洲墨爾本33歲男子奧斯卡（Oscar Gordon）有天回家時，發現鄰居竟然在他窗戶外築起磚牆，導致陽光進不來，他將照片分享至IG後引起當地媒體注目。所幸，去年聖誕節他與房東、雅拉市（Yarra council）政府討論後，最後決定在天花板裝上天窗，歷經70天的黑暗，陽光終於灑了進來，許多網友也替他歡呼。

奧斯卡是位小有名氣的電台製作人，經常在世界各地旅行，他去年11月首次在IG抱怨，自己唯一的窗外被築牆，儘管他支付全部租金，卻得在黑暗的空間中生活，每天早上起床時都是伸手不見五指。讓他最氣餒的是，他跑到隔壁與鄰居交談，對方卻說這面牆得到雅拉市議會的批准，他只好嘲諷自己彷彿住在監獄裡，連牢房都有一點陽光。當時許多民眾都替他叫屈，紛紛留言「你付了房租，這卻無法解決，太荒謬了」、「我會搬家」。

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▲天窗讓房間的氛圍終於有了點活力。



由於沒有自然光線，奧斯卡的生理時鐘也跟著混亂，有天他突然醒來，睜開眼睛時以為已經早上，「我想著準備去健身，替自己泡杯咖啡，接著我打開大門，原來才凌晨2點。」直到去年聖誕節前夕，在與房東以及當地政府持續協調下，他終於想到一個點子，那就是裝上天窗，他也立刻發布好消息，「我回家後終於有點光了！」

天窗可以透過遙控器操控，奧斯卡在家裡還能看到藍天白雲，雖然在一片漆黑的房間中有些突兀，但他起碼比過去滿意。還有網友開玩笑說「現在希望鄰居不要在你的屋頂上築牆」；也有人繼續安慰他，「這太棒了，但還是難以接受你的鄰居罔顧安全」。

▼奧斯卡開心使用遙控器。

