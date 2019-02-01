獨創手語人人會！峇里島「聾人村」的堅持　原來與基因有關

▲ kata kolok有別於一般的國際通用手語。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

在印尼峇里島北部叢林的Bengkala部落當中，流傳著一種只有村落居民才懂的語言「kata kolok」，一種被稱為「聾人話語」的獨特鄉村手語。而這背後的原因，正是村落裡頭有相當高比率的居民天生聽不見，被外界稱為「聾人村」（Desa Kolok）。

數據顯示，部落過去7個世代的耳聾人口數始終處於高水平狀態，在將近3000名村民當中，就有42人天生聽不見。值得一提的是，整個村落並沒有因此排擠這群村民，反而敞開心胸接納他們，不論孩子們聽得到或聽不到，全村都會使用kata kolok交流溝通。

「聽不到的孩子可以和聽得到的小朋友一起上學」，Bengkala官員伊達馬達納（Ida Mardana）提到，老師在學校會同時教授口說和手語，最終讓每個人都學會kata kolok，整個村子的人在溝通方面都沒有問題。而現年72歲的村落長者山帝（Wayan Sandi）比手語說，「我覺得，我和其他人一樣平等。我們都是整個村落的一員。」

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▲▼ 老師在學校會同時教授口說和手語。而聽得到的孩子，會把kata kolok當成第2或第3語言。（圖／CFP）



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只不過，當地族人堅持同步教導孩子口說和手語的其中一個關鍵，或許與他們的下一代息息相關。經科學家發現，這種現象是部落居民長年深受基因影響的結果，因為將近10%的村民體內有個被稱為DFNB3、具高度地區集中性的隱性失聰基因。換句話說，就算小朋友的聽力沒有問題，但長大成人、養育下一代時，自己的孩子有可能聽不到。

在Bengkala部落當中，大多數村民都是農民，種植香蕉、芒果、芭樂，或是飼養牛、豬、雞等。儘管部落在生活溝通方面沒問題，但當聽不見的族人外出到當地市場賣東西時，他們面臨著相當大的考驗，因為他們無法和外地人順暢溝通。

雖然這些現象在近年來逐漸得到改善，因為年輕一代的族人開始接觸智慧型手機、社群媒體及國際通用手語。伊達馬達納認為，村子其實很窮，且教育水平也低，而這2個現象在失聰村民身上顯得更嚴重。

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在伊達馬達納的努力爭取之下，印尼政府以及國營石油公司Pertamina近年來已在當地建設農業基礎設施以及投資編織等技能培訓項目。

此外，如今也有觀光客前來一窺「聾人村」的現況。其中，最引人關注的，就是擁有30年歷史的「聾人之舞」（janger kolok），這是由16歲至72歲之間的失聰村民組成表演團體，他們能在聽不到外界音樂節拍的情況下，藉由記憶、視覺暗號跳出相同舞步。

據了解，舞蹈表演賺來的利潤全歸舞者所有，而伊達馬達納更希望藉此建立起常規的表演時間表，進而促進當地的旅遊業。當地志願工作者普圖（Putu Gedeasnawa）提到，「我看過一次他們的表演，他們真的非常熱情。」

▼ 「聾人之舞」是當地的一大特色。（圖／CFP）