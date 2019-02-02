柬埔寨債奴悲歌！她放棄學業做苦工　搬1萬塊磚頭才賺230元

▲ 內部工人透露，當初雙方簽署的合約有提到，若嘗試逃跑，必須要支付雙倍的債務。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

在柬埔寨首都金邊（Phnom Penh）郊區一處灼熱磚窯現場，可見14歲女孩波帕（Bopha）天天在這裡做苦工，應該要去上學的她放棄學業，選擇和家人一起償還4000美元債務，「搬運1萬塊磚頭，我們就能得到7.5美元（約新台幣233元）。」

法新社報導，在氣候變遷（climate change）影響之下，當地天氣變得難以預測，導致農田逐漸走向荒廢。由於收成不佳，成千上萬名農民紛紛跑到磚廠工作賺錢，由老闆出面幫他們還債，也就是「買下」員工們的勞力。這些工廠支撐起正在崛起中的建築業，隨著資金湧入，金邊與周邊地區的高樓大廈一棟棟拔地而起。

只不過，這一幕幕城市繁榮場景，並沒有落在這群負責製作土磚的農民身上。波帕一邊搬著磚頭一邊提到，「我不去上學，我在努力償還我們欠下的4000美元，就算這要花上好幾年的時間…搬運1萬塊磚頭，我們就能得到7.5美元。」

時間拉回2年前，波帕一家的水稻收成心血被乾旱全毀，無力償還貸款，最終進入工廠工作，前往距離金邊一個小時車程的磚窯現場上班，料將在這裡工作好幾年。

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▲ 柬埔寨政府禁止12歲至15歲的青少年從事危險的工作，或妨礙他們的教育。（圖／CFP）

面對這種狀況，倡議人士痛批這是「現代奴隸制度」。柬埔寨人權非政府組織Licadho負責人納莉（Naly Pilorge）提到，氣候變化與債奴合約的關連性相當高，「全球許多產業都僱用所謂的氣候難民，但柬埔寨磚廠不一樣的地方是，絕大多數的人都被債務綁住。」

報導提到，工人每天拿到的薪水無法讓他們迅速償還債務，且在付清債務之前，工廠老闆也不允許他們提前離開，這群工人變相成為「囚犯」，甚至有人就這樣毫無止盡住在這裡。

另名57歲婦女索傅（Sov）是在20年前來到磚廠工作，她起初負債2500美元，但如今因為醫療費用和撫養孩子的經費，債務早已翻倍，被迫把債務留給自己的孩子。

▲ 磚廠工人上班並未戴口罩、手套。（圖／CFP）

事實上，許多工人的身體健康都出現問題，因為他們工作時沒有配戴手套、口罩，經常出現呼吸道以及皮膚相關疾病，且頭痛、流鼻血也算常見。

此外，當磚廠發生虐待行為時，工人們幾乎沒有反抗的辦法。柬埔寨建築與木材工人公會主席索克金（Sok Kin）表示，磚廠老闆的行為可能很暴力，但他幾乎想不起來有誰因此被起訴過，「（工人）不了解自己的權利，害怕失去工作。」

當局目前已多次表達將調查此一情況，但勞動部對此仍不予回應，而多家磚廠的老闆也拒絕採訪。工人們則認為，目前的狀況並不會在短期內發生改變。

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