歐洲各國「超噁爛料理」一覽　台灣根本躺著一直中槍

▲歐洲各地有許多所謂的「噁爛美食」，但看在台灣人眼裡真的這麼噁爛嗎？（圖／翻攝自維基百科）



記者林彥臣／綜合報導

歐洲國家的料理是不少人公認的美食，但也不是每個歐洲國家的料理都是牛排、薯條、義大利麵這些組合，還是有些料理的食材可能會令外國人感到需要做好「心理建設」才能食用，粉絲專頁Brilliant Maps就整理出「歐洲各國噁爛料理」一覽，看看這些料理是不是也真的令你感到作噁？

奧地利：Veal Heart Ragout（用牛的心臟和肺為食材的蔬菜燉肉）

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▲巴爾幹半島牛肚湯。（圖／翻攝自維基百科）



巴爾幹半島：牛肚燉湯（Tripe Soup牛百頁燉成的濃湯，常用來解宿醉的湯）

▲白俄羅斯豬血湯。（圖／翻攝自維基百科）

白俄羅斯：白俄羅斯豬血湯（Chornaja Poliwka，用凝固的豬血與豬的內臟，與大麥或一些草本植物燉成的湯）

▲ 頭肉凍塊（Head Cheese）荷比盧地區的一種美食（圖／翻攝自維基百科）



荷比盧經濟聯盟：頭肉凍塊（Head Cheese，雖然英文是起司，其實用小牛或小豬或小羊的頭部去除腦部、眼睛、舌頭、耳朵之後，用明膠把頭部的肉接合的肉凍塊，有時會包含腳或心臟）

丹麥：丹麥肝醬（Leverpostej，主要適用豬的肝臟和脂肪加上洋蔥、雞蛋、牛奶、麵粉製成的醬料）

捷克：酸麵糰湯（Kyselo用天然發酵至輕微發酸的麵糰與蘑菇燉煮的湯，是北波希米亞山區的常見的平民料理，具有豐富的蛋白質與維生素B群）

英格蘭、愛爾蘭、威爾遜：血布丁（Blood Pudding、Black Pudding用豬血混和豬油或牛油和一些穀物製成類似血腸的食物）

愛沙尼亞與拉脫維亞：血腸（verivorst灌入豬血的香腸）

▲芬蘭血煎餅。（圖／翻攝自維基百科）



芬蘭：血煎餅（Blodplättar，用牛血混和麵粉、洋蔥製作成的煎餅）

▲法國血鴨。（圖／翻攝自維基百科）



法國：血鴨（Pressed duck，又稱壓鴨，把鴨子勒死後整隻保存，取出鴨肝、鴨胸、鴨腿，剩下的鴨架子放入特製的壓鴨機壓出鴨血與骨髓，再把壓出的濃稠鴨血煮成醬汁淋在肉上）

▲製作法國血鴨的機器。（圖／翻攝自維基百科）



德國：血舌香腸（Zungenwurst，跟荷比盧地區的頭肉凍塊類似，只是帶有血液）

希臘：牛肺湯（牛肺煮沸後加入橄欖油、蔬菜再拌入米飯煮成的湯）

冰島：腐爛的鯊魚（將鯊魚肉發酵後再陰乾4~5個月，因為過程會產生氨氣，剛接觸的人可能會因此嘔吐）

義大利：馬肉排

立陶宛：鵝血湯（Juka）

波蘭：鴨血湯（Czernina）

葡萄牙：葡萄牙米血（Cabidela，用兔子或家禽的血液混入米飯燉煮）

▲薩丁尼亞活蛆奶酪。（圖／翻攝自維基百科）



薩丁尼亞：活蛆奶酪（跳過正常發酵，直接把蛆刻意添加入羊奶中進行特殊發酵，會使奶酪的質地變更加柔軟）

▲蘇格蘭炸pizza。（圖／翻攝自維基百科）



蘇格蘭：炸披薩（Deep Fried Pizza就是把義大利披薩不用烤的，改用油炸的方式，產生不同的風味）

西西里島：生海膽

斯洛伐克：豬油麵包（Lard，把豬油直接塗在麵包上烘烤）

西班牙：西班牙牛睪丸（牛睪丸水煮後切片，再裹麵包屑與調味料油炸）

▲瑞典鯡魚罐頭，據說一個罐頭就臭如化糞池。（圖／翻攝自維基百科）



瑞典：發酵鯡魚（用鹽醃漬過後的鯡魚罐頭，是日本研究過世界上最腐爛的味道）

土耳其：水煮動物頭（Boiled Animals Heads，動物的頭去毛後，直接水煮再用檸檬或鹽調味）

烏克蘭：鹹豬脂（Salo把豬的油脂用鹽醃漬後保存，可以生吃，也可以加入羅宋湯當調味料）

從這上述的料理當中不難發現，許多料理跟血、內臟生的海鮮等料理，在台灣都相當常見，所謂「歐洲噁爛料理」，很多在台灣其實也見怪不怪。