日本人眼中的「美女」和「美人」差別在哪裡？

▲日本人腦海中的中國美人形象無論如何要屬楊貴妃了。她的故事在日本家喻戶曉，但我也常聽人議論說：「以當今的審美標準來看，楊貴妃算不上是美人。」（圖／路透社，下同）

作者：野島剛

摘自：時報出版《原來，這才是日本》

●精選書摘

在一次朋友聚餐中，大家談起了「美人」和「美女」的話題。

在日語裡，容姿嬌美的女性既可叫做「美人」，也可稱為「美女」。一名中年男子所說的一句話引發了大家的討論：

「我喜歡美人，不喜歡美女。」

一位年輕的女孩說：「有人說我是美人，但沒人說我是美女。」於是我問道：「美人和美女不是同樣的意思嗎？」答案似乎並非如此。把大家的意見匯總一下，就是美人是一個大類別，美女也包含在其中，兩者並非對等關係。世人腦海中的「美女」，一般是指那些像模特兒一樣極具風度、稜角分明的女性。「可愛」也在美人範圍內，可是和「美女」意思相對；女性能被分為「可愛型」和「美女型」，男性也對兩者各有所好。

日語裡形容女性魅力的詞語真是多到不勝枚舉：美女、美人、麗人、佳人、漂亮、美貌、傾國、容姿端麗，等等。

說起日本的美人，就會想到美人的兩大產地──秋田和京都。來自這裡的美人被稱為「秋田美人」和「京美人」。在日本社會中，這兩大「品牌」擁有極高的地位。兩地美人的共同點是膚色白皙，但有種說法認為。秋田的美人靠天生，京都的美人靠打扮。

我曾問過一位生於秋田的女性：「作為秋田美人的感受如何」，得到的回答是：「我雖然相貌平平，但每當提到自己是秋田人，大家都會不由自主地後退一步，把我高看一等。這讓我有些過意不去。」

在日本的歷史中，「第一美女」就是有秋田、京都的背景的。生於平安時代的詩人小野小町，她的一生被謎團包圍，據說她生於秋田，十幾歲的時候來到了京都。雖然最初身分卑微，但後來受到天皇寵愛，地位也是扶搖直上，也留下很多日式詩「和歌」。

另外，日本人腦海中的中國美人形象無論如何要屬楊貴妃了。她的故事在日本家喻戶曉，但我也常聽人議論說：「以當今的審美標準來看，楊貴妃算不上是美人。」

原因在於，唐代美人圖中描繪的女性都是面龐飽滿、身材豐腴、眼睛細長，與現代美女的形象相差甚遠。收藏於臺北故宮中的唐三彩仕女像也大多都體態豐滿。今天，即使她坐在身邊，我大概也不會動心。同樣，日本平安時代的美女也絕非現代意義上的美人。

然而，中日兩國的美女觀在不斷接近，明治時代以來已十分相似。說到被中國美人深深吸引的日本人，明治、大正、昭和時代的大文豪芥川龍之介便是其中最有名的一位。

當時芥川龍之介作為大阪每日新聞社的臨時海外觀察員，於一九二一年春被派往中國。他從東京出發，經由九州門司來到上海，用四個月時間遍遊中國大陸。上海、杭州、蘇州、揚州、南京、九江、武漢、洛陽、鄭州、北京、大同、天津、瀋陽都留下了他的足跡。回國之後，芥川寫了本書，名叫《南國美人論》，記載了自己在酒樓、妓院接觸到的女性，以及對她們的感想。

例如，名為「時鴻」的女子「帶有淳樸的田園氣息」，「洛娥」是「薄命美人」，「花寶玉」是「大家閨秀」。芥川對這些女性的美麗充滿讚美之情。

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當被中國朋友問到中國美人哪裡最好看時，芥川回答說：「我覺得耳朵最好看。」

戴著耳環的耳朵所散發的魅力，是當時的日本女性所不具備的，這對芥川富有藝術氣質的感性帶來很大衝擊。

中國古代的美人圖的確與當今的審美有很大不同。在唐代，美人的標準是「體態豐腴，豐乳肥臀」，指的是胸部與臀部豐滿的女性。據說，唐代還流行穿領口較大、能夠袒露豐滿胸部的服裝。

但是，美人的標準也會隨著時代的變遷而改變。到了宋代，流行起「身輕如燕、身姿窈窕」的說法，像燕子一般體態輕盈的女性開始受到追捧。在春秋戰國時代（西元前）的楚國，當時人喜愛腰細的女子，這種細腰被稱為「楊柳腰」。由此可見，宋代的審美是一種復古。然而，姑且不論腰細與否，豐滿的臀部似乎在任何時代都受歡迎，因為它具有人丁興旺的良好寓意。

小說《金瓶梅》中是這樣描寫美女潘金蓮的：「但見他黑鬒鬒賽鴉鴒的鬢兒，翠彎彎的新月的眉兒，香噴噴櫻桃口兒，直隆隆瓊瑤鼻兒，粉濃濃紅豔腮兒，嬌滴滴銀盆臉兒，輕嫋嫋花朵身兒，玉纖纖蔥枝手兒，一撚撚楊柳腰兒，軟濃濃粉白肚兒，窄星星尖翹腳兒，肉奶奶胸兒，白生生腿兒。」

實際上，每個國家對美人的定義都不相同。中國美人眉毛細長上翹，眼角上揚，額頭寬廣，鼻子略低，唇厚而小；日本美人眉毛短而濃，眼睛大而長，髮際線較低，鼻子修長，唇薄而長；韓國美人臉龐較長，眉毛短而稀疏，眼睛細小，額頭緊湊，唇薄而小……這就是各國美人的大致特徵。即使只在東亞，各國對美人的定義都有如此大的差距，從全球範圍來看，關於美人自然沒有一個普遍的價值觀了。

另外，美人的評定標準自然會隨著時代發生變化。每個時代都有美人存在，例如特洛伊戰爭中的海倫、埃及的克麗奧佩脫拉（埃及豔后）、中國的楊貴妃等，而且每個時代的著名美人往往會影響到歷史事件。生為美人的確有很多好處，但是「紅顏薄命」，美人常常會成為男人爭奪、女人嫉妒的對象，往往最終以悲劇收場。

美人（美女）似乎是一個永遠也談不完的話題，女性的美麗是人人都關心的事。在那場聚餐中，大家一直沒完沒了地討論美人的定義，直至深夜散去仍意猶未盡。

★本文經時報出版 授權，摘自《原來，這才是日本：做決定很迅速、生活成本不高、愛上臺灣環島……野島剛的34個文化深度探索》

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