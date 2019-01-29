全世界通曉的品牌名「UNIQLO」　竟是來自一個筆誤！

▲ 當時的日本，正陷入泡沫經濟破滅後的長年不景氣，為了配合消費者需求，柳井正就將UNIQLO 定義為低價格、高品質的商品。（圖／CFP）

作者：李仁毅

譯者：林桂琴

摘自：河景書房出版《原來如此！日本經典品牌誕生物語》

●精選書摘

「UNIQLO」創辦人「柳井正」1949 年出生於山口縣，1967 年進入早稻田大學經濟學系就讀，但當時大學正流行學運，學校被封鎖了一年半，因此也沒讀到甚麼書。畢業後，柳井正先到百貨賣場「JUSCO」工作，負責家庭雜貨賣場，但過了九個月就待不住而離職了，之後進入父親的公司「小郡商事」工作，當時該公司在山口縣宇部市的商店街，經營著一間男性服飾店「Men’s Shop OS」。

1984 年六月，柳井正在廣島市中區袋町，開設了一間中性（意指無論男女性都可以穿，英文為Unisex）休閒服飾店，以「獨特的衣服（Unique Clothes）」為概念，將該店命名為「UNIQUE CLOTHING WAREHOUSE」，英文簡稱則寫為「UNI-CLO」，同年9 月，柳井正接任小郡商事社長。

1988 年，小郡商事在香港設立公司的時候，由於承辦人員的筆誤，將「UNI-CLO」寫成「UNI-QLO」，結果不但成為該公司在香港的商標，柳井正更反過來將日本的商標改成「UNI-QLO」。還曾有一段時間，UNIQLO 在包裝紙或膠帶上，有著「U296」的字樣，其實這是因為日文的2 可以唸做「NI」，9 唸做「KU」，6唸做「LO」，「U296」也就是UNIQLO 的諧音，但只有日本人會懂得這個含意，因此並沒有被沿用。

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▲（圖／UNIQLO提供）

1986 年， 美國休閒服飾「GAP」將自己定義為「specialty store retailer of private label apparel」，簡寫為SAP，意即「擁有獨自品牌的特化型服飾專賣店」，並獲得極大的成功，SAP 也以「企劃型製造零售業」「製造型零售業」的概念，開始在業界普及。柳井正是個不道聽塗說、非常堅持眼見為憑的人，他在香港見識到GAP，也就是SAP 的威力之後，心想也要在日本建構SAP 事業，於是就在1997 年以GAP 為範本，開始將UNIQLO 轉型為SAP。

當時的日本，正陷入泡沫經濟破滅後的長年不景氣，為了配合消費者需求，柳井正就將UNIQLO 定義為低價格、高品質的商品。轉型之後，為了宣傳自家品牌，UNIQLO 開始運用公關PR，並聘請知名廣告代理商。1998 年，UNIQLO 開始販售絨毛衫，在能賣出二萬件就已算熱賣的服裝業界，UNIQLO 竟然賣出了200 萬件，1999 年賣出800 萬件，2000 年邀請知名歌星「松任谷由實」代言總共有51 種顏色的新款絨毛衫，總銷量更達到驚人的2600 萬件，這個事蹟也被稱為「絨毛衫旋風」。

雖已是日本首富之一，但柳井正依然每天下午五點整就準時下班，回家陪家人吃飯，看書，以及聽他所愛的音樂。

★本文經河景書房授權，摘自《原來如此！日本經典品牌誕生物語》

★ 隱藏在品牌裡的「人物」與「故事」

★成為跨越時代永存不滅的經典。