日本皇室成員出國訪問竟然不用護照和簽證！？

作者:澤田浩

譯者:黃琳雅

摘自:遠足文化出版《日本皇室大解密》



天皇與皇后陛下出國免護照

天皇陛下等皇室成員常因公務訪問外國,透過訪問能增進彼此的情誼,有助於提升日本的形象。

一般人出國時需要攜帶護照,而皇室成員又是如何呢?關於這點真是令人深感興趣。

首先,天皇與皇后陛下出國不需要護照。不僅如此,也不需要視國家辦理簽證。此乃比照「國家元首不須護照」的國際慣例所採取的措施。

然而,此一慣例僅適用於天皇與皇后陛下。皇太子殿下等其他皇族成員也和一般人民一樣,需要攜帶護照。

出國那麼,皇族成員拿的是什麼樣的護照?其實皇族成員拿的是特別發行的護照,與一般護照樣式不同。記載事項雖與一般護照相同,不過在官職欄記載著「Member of the Imperial Family」,亦即「皇室成員」(皇太子殿下則是記載「Crown Prince of Japan」)。

此外,皇族成員的護照比照外交官用護照(外交護照)辦理,亦即外交官及大臣因公務飛往海外時所使用的護照。皇太子殿下於一九八三(昭和五十八)年至一九八五(昭和六十)年留學英國時,就是拿外交官用護照飛往歐洲。

外交官用護照的外觀與性質均和一般護照截然不同。首先是外觀,相較於一般日本護照的封面根據有效期限不同有深藍色、紅色之分,外交官用護照則是咖啡色。而首相、大臣及大使等也是使用同款護照。

此外,有效期限也大有不同。一般護照年滿二十歲以上,有效期限可分成五年與十年。然而外交官用護照僅限單次來回。也就是說,皇族成員每次出國都得申辦外交官用護照。或許聽起來會覺得有點麻煩,但皇族成員不用每次親自辦理,而是以宮內廳長官的名義向外務省提出申請後,就能獲得特別發行的護照。

