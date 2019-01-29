昭和時代9成的人口年薪都在650円以下　中產階級只有3000円

▲ 日本在大正五年時，年薪七百至一千八百圓內即是中產階級，一千二百元以上算是「中間的中產階級」。不過之後的通貨膨脹，為保持「中間的中產階級」之生活水平，所得開始節節攀升，大正七年時年薪二千圓，八年時是二千五百圓，九年則是三千圓。（圖／路透社）

作者：岩瀨彰

譯者：陳柏瑤

摘自：麥田出版《昭和上班族，月薪一百円》

●精選書摘

《細雪》裡姊妹的斤斤計算

月薪百圓，年薪一千二百元以上的收入，就能過著「好生活」嗎？

谷崎潤一郎的《細雪》於昭和十一（西元一九三六）年出版，描寫的是關西上流家庭生活。書中出現這樣的場景。主角的幸子、雪子、妙子三姊妹在品論雪子相親對象、外商公司上班族的收入。

「是薪水階級啊，聽說是MB化學工業公司的職員。」

「拿多少薪水呢？」

「月薪一百七、八十圓，加上獎金大概二百五十圓左右吧！」

而後，又談及法系企業或神戶有棟大樓之事，姊妹的對話開始涉及這人的資產。看來無論是當時或現在，女人挑選對象的條件都很嚴苛。

「除了上班，還當夜校的法語教師，薪水大約百圓左右，兩邊加起有三百五十圓。」

「財產呢？」

「沒什麼財產。鄉下有母親一個人，有他們從前住的老房子，和自己住的六甲的房子與土地。──六甲那個是分期付款買的小小住宅，不值什麼錢哪！」

「即使這樣也可以省掉房租，可以過四百圓以上的生活了！」

家道中落的「蒔岡家」姊妹，娘家原在船場，幸子的丈夫是「商大畢業的會計師」（以現在來說，是一橋大學畢業的認證會計師），大姊鶴子的丈夫則是銀行員，皆屬富裕階級。雪子對婚事抱著隨緣的態度，竟也來到三十歲的年紀，在當時算是錯失適婚期。即使如此，大家仍有默認的共識，就是絕不能嫁給貧窮人家。這個家族的女性認為合格的收入是月薪三百五十圓，若把房租也算進去的話，必須是「月薪四百圓」。相親的對象是畢業於大阪外語，曾留學法國的四十歲男子，換算現在的金額，他的月薪是八十萬圓。這種程度，算是將來不愁吃穿。以年收入來說，近五千圓，相當現在的年薪一千萬圓。

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▲（圖／記者蔡玟君攝）

「中產階層」是年薪三千圓

撇開蒔岡姊妹的要求，標準的年薪應該是多少呢？這個話題直到大正中期才成為專業的討論問題。

俄國的十月革命後，當時的日本政府或學者對於華族或資本家等富裕階級，以及工人或農民之間形成社會落差感到憂心，他們期待中產階級的發展能帶領日本走向資本主義社會。不過事實上，第一次世界大戰引發的通貨膨脹，造成工人收入的提升，另一方面公務員或辦公職員的薪水追不上不斷高漲的物價，因而造成中產階級的緊困與沒落。然而，所謂「中產階級」的定義在當時依然是曖昧不明的。

大正十（西元一九二一）年二月號的《中央公論》刊載森本厚吉的〈現代經濟生活的「日本標準」〉，可做為當時各種討論之代表作。森本認為一般國民若要過著中產階級的像樣生活，依當時基準的一家五口，年收入最少在三千元左右。大正十年當時的物價比起昭和初期，高了兩成左右，所以無法適用於二千倍的換算法。西元二○○三年的勞動者平均年收入約六百二十萬，也就是說歷經八十年，日本社會終於達到森本所認為的標準。

森本定義的中產階級，必須符合「經營安定生活者」、「主要透過資本與勞力的結合以維生者」、「所得及財產皆屬於中庸者」三項原則，收入並不能全然定義中產階級。然而，當時多以日幣換算歐美中產階級為例，所以收入仍是主要的象徵基準。

第一次世界大戰前，生活費較高的美國，其中產階級年薪約一千五百圓至五千圓。歐洲若年薪在千圓至三千圓左右只能算是「底層的中產階級」。日本在大正五年時，年薪七百至一千八百圓內即是中產階級，一千二百元以上算是「中間的中產階級」。不過之後的通貨膨脹，為保持「中間的中產階級」之生活水平，所得開始節節攀升，大正七年時年薪二千圓，八年時是二千五百圓，九年則是三千圓。

森本指出，就得以攝取充足營養的食費來說，大正九年初的東京，夫妻與孩子的三人家庭，依當時的準每月需花費八十七圓，年總額約千圓。同時，可動用所得中食費所占比率，也就是恩格爾係數，若以歐美的實例看來，中產階級應是約百分之三十～四十。所以除了千圓的食費外，治裝費二百四十圓，約三十二坪的房子若以月租二十九圓為前提，再加上其他的住居費用合計五百六十圓，教育費、應酬交際費等一千九十五圓，整體而言，總生活費一年約需三千圓左右。

★本文經麥田出版授權，摘自《昭和上班族，月薪一百円：戰前日本社會、文化與生活》

★ 比起愛國，他們更在乎月薪

★比起思想，他們更在乎就業

★從家庭收入看大正昭和年間食衣住行的和風樣貌

