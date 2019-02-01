丹麥民粹風起！犯罪移民「流放無人島」　住牲畜傳染病中心

▲丹麥計畫將不受歡迎的移民犯罪者流放至林霍爾姆島（Lindholm）。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

隨著西亞、非洲難民湧入歐洲，加上經濟成長停滯，歐洲各國近年逐漸湧現右翼民粹思潮。丹麥執政聯盟去年底就通過一項爭議性法案，要將大約125名「不受歡迎」的犯罪移民，強制送到無人孤島上的一處廢棄動物傳染病研究所，引發國內外一片譁然。

法新社報導，丹麥計畫將這批犯罪移民送到林霍爾姆島（Lindholm），安置在一棟過去用來供科學家研究動物傳染疾病的建築物內。這項計畫激怒了數千名丹麥民眾早上街頭，不過，這同時也是丹麥政府向外籍人士傳達的一項明確訊息，那就是「我們不想要收留你們」。

丹麥政府先前已經大幅提高移民申請難度，提出近100項限制移民權力的修正案。提出流放無人島方案的是主張反移民的民粹派政黨「丹麥人民黨」（DPP），儘管該黨並非執政聯盟中的一員，但此構想仍被執政聯盟採納，

丹麥政府解釋，送到無人島的「不受歡迎」移民，指的是因為犯罪紀錄而列入遣返程序者，另外還包括庇護申請遭駁回，但因為安全理由無法遣返者。路透社報導，丹麥政府反對移民的態度轉趨強硬，如今打算將服刑完畢，但因為遣返後恐遭殺害或拷打而無法依法驅逐出境的移民，流放至林霍爾姆島。

丹麥已經將此計畫的執行經費編入2019年政府預算之內，並經由國會通過。未來，丹麥將斥資1.15億美元興建一處收容中心，用來收容犯下殺人、性侵，或其他罪刑的移民。林霍爾姆島位於哥本哈根西南方，面積約3公頃，原設有實驗室和焚化場，用來研究狂犬病、豬流感等傳染性疾病。