白宮修羅場！「高官離職率」達65％　川普打破新紀錄

▲川普政府官員離職率高，創下華府新紀錄。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國前國防部長馬提斯（Jim Mattis）今年1月1日正式去職，白宮高層再次異動。根據美國智庫布魯金斯研究所去年底公布的報告，川普政府的白宮高級官員離職率高達65％，是歷屆政府最高，顯示華府政壇的不穩定局勢。

根據日經新聞報導，智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）近期報告指出，自2017年1月川普正式入主白宮以來，宣布辭職的閣員、幕僚多達28人。分析離職原因更發現，人數最多的原因為內部對立與內鬥，有16人因此罷官。

報導指出，例如前國務卿提勒森（Rex Tillerson）和國家經濟委員會（NEC）主席科恩（Gary Cohn）等「穩健派」與川普在政策方面強烈對立，川普逐漸厭惡他們提出的建議，而馬提斯也是如此。

這種對立並不僅限於涉及川普本人，例如前白宮資深顧問、白宮首席策略師班農（Steve Bannon）的右派主張就對川普擁有巨大影響力，但最終仍被與之不合的前白宮幕僚長凱利（John Kelly）逐出白宮。

凱利自己則和川普長女、總統助理伊凡卡（Ivanka Trump），以及其丈夫、白宮高級顧問庫許納（Jared Kushner）不合，最後自己也辭職走人。另外，因醜聞而辭職的人數也達到6人，包括濫用包機費用的前衛生部長普萊斯（Tom Price），以及涉嫌勾結遊說團體的環保局長普魯特（Scott Pruitt）等人。

▼智庫分析，許多官員都是因內鬥或政治對立而走人。圖為前國防部長馬提斯。（圖／路透）



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