堆坑乾肌女孩！冬日保養必備Dior精華油、Tom Ford身體油

冬天不可或缺的保養品非美容油莫屬，在2019年初Dior和Tom Ford都推出了新的油類保養，要來救援冬天乾荒肌膚！

Tom Ford太陽輕吻身體油

2017年底，Tom Ford以經典的「SOLEIL BLANC私人調香系列夏日沙灘」為主調，推出極限量的太陽輕吻身體油，上市初始就被秒殺，只要擺上櫃，詢問度都極高！

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因受到湯粉熱烈好評，2018年底將推出全新的色澤！裡頭同樣加入細緻的流沙與天然的護膚油，能呵護乾燥肌膚，同時也能迅速幫肌膚打亮，創造出優雅女「溫暖陽光灑落在肌膚上的光澤」，創造出度假女神般的閃耀古銅肌。

Dior凍妍新肌急救精華油

Dior凍妍新肌系列為「混搭系」個人化保養品，以「凍妍新肌抗氧霜」為核心，透過高濃度鳶尾花萃取強化肌膚，延緩老化現形，並根據膚況所需搭配五大專精式保養精華，精準調理。

2019年初增加了全新生力軍，推出了「凍妍新肌急救精華油」，為了因應千禧世代女性因緊湊工作節奏、3C多屏的生活型態，使肌膚飽受壓力，作為肌膚急救舒緩的幫手，修護乾燥疲倦肌。

內含兩大天然油脂：「摩洛哥堅果油」及有大溪地神油美譽的「瓊崖海棠油」，密集補充脂質。

這款救急型精華油，為特殊一抹瞬間精油轉化為精華的輕盈質地，不留黏膩。且能隨心所欲與保養或底妝調和混搭，為日夜保養、瞬效救急提供多樣方案。

2018-19冬日美容油參考價目

Dior凍妍新肌急救精華油30ml，NT3400（2019.1.1上市）

Tom Ford太陽輕吻身體油100ml，NT3500

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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