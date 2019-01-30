革命英雄長眠地！新加坡華人公墓「武吉布朗」　錫克衛兵代替石獅站崗

▲ 新加坡武吉布朗公墓又被稱為「咖啡山公墓」，其中最早的墓碑可追溯至1833年。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

在新加坡市中心不遠處，有座華人公墓武吉布朗墳場（Bukit Brown），許多新加坡開拓者及抗戰英雄都長眠於這片綠地，光是墳墓建材設計、墓主身分、墓碑內容文字就能勾勒出華人遷移史以及新加坡早期開發情形，更可見二十四孝故事石雕以及錫克衛兵雕像。如今，隨著新加坡政府的交通、住宅計畫開展，當地社會也掀起一波波維護文化的行動。

▲ 武吉布朗公墓位在市中心以北約6公里處，占地約213英畝。

綜合海峽時報、紐約時報中文網、衛報、BBC報導，武吉布朗公墓自1922年啟用，直到1973年關閉，大約容納10多萬座墳墓，包括「同盟會」成員、支持孫中山革命起義的陳延謙，出生於金門、二戰時期組織「新加坡華僑抗敵保衛團」的抗日名人鄭古悅，新加坡早期士紳章芳林、陳金鐘等人都在此長眠。

墓地設計相當多元，且充滿華人文化氣息，可見彩色瓷磚、雕刻著二十四孝故事的石雕、金童玉女和象徵著鎮宅避邪的石獅等。值得一提的是，部分墓地選用錫克衛兵來代替門神武將或石獅站崗。其中，在清朝時期移居新加坡並開設診所中醫周玉龍（Chew Geok Leong）的墳地，最為受人關注，因為有一對彩繪持槍衛兵駐守在墳墓旁。

「你一定要把這座公墓視為一個了不起的歷史檔案庫」，新加坡國立大學（National University of Singapore）中文系主任丁荷生（Kenneth Dean）曾提到，這座公墓顯現東南亞與中國特定地區之間的連結，「但是鑒於最近事情的發展情況，我對它能存在多久，感到擔憂。」

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▲▼ 來自印度西北部的錫克人隨著英國人到訪新加坡，經常擔任守衛或負責維持治安的工作。圖為周玉龍墳墓，有著一對錫克衛兵駐守，他們的腳邊各有一隻白色小狗。（圖／達志影像／美聯社）

2011年，新加坡政府以土地面積狹小為由，決定興建一條穿越武吉布朗公墓的「新羅尼大道」（Lornie Highway），來緩解交通堵塞問題；過沒多久，當局更提到，公墓其他區域未來將開發成住宅區，先人遺骸則會被轉移至其他墓地或是火化。根據衛報先前報導的統計數據，光是車道開通的部分，至少有3700個墳墓被移除。

消息一出，許多抗議團體紛紛發聲，主張保留武吉布朗公墓。請願團體「SOS 武吉布朗」成員林秀穎（Erika Lim）認為，這是一處能親身接觸百年老墓的地方，「這與親自前往博物館看仿製展示品，或在教科書讀歷史事件的感覺很不一樣。」亞洲超自然偵探協會負責人吳安全（Raymond Goh）提到，武吉布朗是新加坡碩果僅存且具歷史意義的墳場，「一旦遭到破壞，也就永遠消失了。」

▲ 影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

然而，這項公路建設已成定局。但政府也同時釋出善意，同意朝著保存歷史的方向來做，包括把原定移除5000個墳地數量降為3700多個，編入目錄存放在倉庫當中，並成立相關委員會，把墓碑的詳細資料記錄下來。

國防部一名官員曾坦言，新加坡是個很年輕的國家，「我們太專注眼前的未來，導致我們有時會忘記過去（的歷史文化）…武吉布朗是個巨大的故事寶庫。」

經過多次延期，當局正朝著分階段完工通車方向走。目前新羅尼大道已啟動第一階段南向通車，據信北向路段也會在今年第一季陸續完工。