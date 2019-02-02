器捐心臟直送孟買！107分鐘跨282km救命　家屬：他能說話是奇蹟

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▲ 在相關人員的護送之下，器捐心臟成功從蘇拉特南送孟買。

國際中心／綜合報導

印度一名27歲男子2017年確診擴張型心肌病（Dilated Cardiomyopathy），並被告知「心臟移植」是唯一長期的解決方案。2018年11月，蘇拉特市（Surat）一名21歲女子車禍腦死，捐出心臟、肝臟等器官，而她的心臟則在107分鐘內橫跨282公里緊急送達孟買，成功挽救男子性命。男子家屬瑪妮莎（Manisha）表示，「我們當時幾乎看不到任何一絲希望，現在他能跟我們說話，簡直就是個奇蹟。」

印度媒體NDTV報導，接受器捐的男子在2018年9月才被列入心臟移植候補名單，隨後因心臟功能急速下降，他裝上左心室輔助幫浦（Left Ventricular Assist Device, LVAD），直到11月20日，他才在孟買的醫院接受心臟移植手術。

▼ 心臟移植手術由孟買Fortis Hospital Mulund醫師Anvay Mulay領軍的團隊執行。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

時間拉回到這名器捐女子發生車禍的週末夜，她當時和朋友坐在車上，但卻不幸發生意外，導致她頭部受傷、身上多處骨折，儘管隨後被緊急送往當地醫院接受治療，但最後仍被宣告腦死。在醫療社工以及非政府組織Donate Life與女子家屬取得聯繫以及同意後，隨即展開器捐流程，把死者的心臟、肝臟及腎臟等器官捐給需要的人。

在相關人員的護送之下，她所捐出的心臟在1小時47分鐘之內橫跨282公里，自蘇拉特市抵達孟買，成功給了這名男子活命的機會。

瑪妮莎指出，「對我來說，他是我的一切，我已經沒辦法用言語形容現在的心情。我們當時幾乎看不到任何一絲希望。現在他能跟我們說話，簡直就是個奇蹟。」