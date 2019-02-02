巴瑤族「水下憋氣13分鐘」關鍵曝！擁有特殊基因脾臟大50％

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國際中心／綜合報導

你可以在水中屏住呼吸待上多久時間呢？全世界僅存的海洋遊牧民族「巴瑤族」（Bajau）可以在水下70公尺憋氣停留13分鐘，一天長達8小時待在大海之中，潛水能力相當驚人。根據去年一份研究發現，巴瑤族人長時間潛水的關鍵秘密正是比一般人大上50%的脾臟，是這群「海上吉普賽人」過去幾百年、甚至數千年以來基因突變的演化結果。

巴瑤族生活在馬來西亞、菲律賓、印尼海域附近，住在高腳船屋，世代以捕魚、採集珍珠為生，生活所需全部都來自海洋。族人不需要準備特殊裝備，只要戴上護目鏡就能一口氣下潛到70公尺深的地方，待上好幾分鐘，尋找貝殼類海產或是捕章魚。

▲ 印尼巴瑤族部落漁民家族。（圖／達志影像／美聯社）

長期以來，科學界始終想要一窺巴瑤族潛水的秘密。就在哥本哈根大學地球遺傳學中心的依朗拉多（Melissa Ilardo）看過先前的海豹等水生哺乳動物脾臟較大相關研究後，她也開始猜想擅長潛水的人類是否具有相同特性。

為了解開謎題，依朗拉多實地走訪印尼好幾次。她提到，「第二次去的時候，我帶了一台攜帶式超音波儀器還有唾液收集工具，拜訪幾戶人家」，希望能藉由採集基因樣本及超音波檢測結果，找出其中奧妙。

▼ 脾臟可以存放攜帶氧氣的紅血球，在人下潛的同時，壓力會把紅血球送出，讓身體不致缺氧。而脾臟越大，可以儲存的紅血球越多，有助於長時間潛水。

最後發現的結果相當驚人，巴瑤族人不但擁有比一般人大50%的脾臟，體內更存在一種名為「PDE10A」的特有基因，據信可透過控制甲狀腺激素分泌，進而影響脾臟大小。

研究人員提到，在巴瑤族人身上所看到的演化結果，是人類適應極端環境的典型例子，族人的生活方式可能已存在超過1000年。但時至今日，他們被現代社會列為邊緣化群體，且捕魚業的發展也讓族人更難依靠當地魚類生存，已導致許多人選擇離開大海。

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