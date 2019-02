老布希「化身超暖筆友」秘密助養菲童10年　他現況曝光：永遠心存感激

▲老布希生前曾默默資助一名菲律賓貧童,並保持通信長達10年。(圖/CFP)

美國總統老布希(George H.W. Bush )去年11月底辭世,但他的暖心事蹟並沒有隨之消逝,根據非營利組織的說法,老布希曾匿名資助當年7歲的菲律賓男童提摩西(Timothy)長達10年,並以假名「G.沃克」與孩子成為相互通信的筆友,關心對方生活近況。如今,現年25歲的提摩西提到,他目前也有了一名3歲大的女兒,「我將永遠心存感激,會盡全力當一個好爸爸,把她拉拔長大。」

援助全球貧童的「國際希望會」(Compassion International)指出,老布希默默資助提摩西的教育費、課外活動費用及部分餐費,隨著匿名贊助計畫的開始,老布希也化名「G.沃克」與提摩西通信。

老布希的第一封信是在2002年1月24日寄出。信中寫道,「親愛的提摩西,我希望成為你的新筆友。我是個老人,已經77歲了,但我很喜歡孩子,雖然我們還沒見過面,但我已經開始喜歡你了。我住在德州,我不時會寫信給你。祝好運。」

▲ 老布希2002年寄出的第一封信。(圖/CFP)

這樁橫跨太平洋的溫馨故事,要從2001年華府一場聖誕音樂會說起。

國際希望會前主席史塔福(Wess Stafford)透露,在那場音樂會中場休息時間,有個詢問觀眾是否有願意助養貧童的環節,當時坐在前排、被保安人員層層包圍的老布希突然舉起手來,並要了一本宣傳冊,而當時的隨扈們則是頓時提高戒備,因為他們不知道冊子裡頭是否夾帶物品,也不曉得內容的真實性。最後,在老布希的堅持之下,保安主管替老布希撥了電話給國際希望會。

「他的最高全人員打電話跟我說,『如果他(老布希)要贊助這個孩子的話,我們必須確保這個孩子不知道贊助人是誰』」,史塔福指出,安全人員主要是在考量提摩西的安危,因為他通信的對象正是總統級人物,不想讓提摩西成為壞人的攻擊目標,「因此,老布希寫給提摩西的信都署名『G.沃克』。」

▲ 老布希寫給提摩西的信,全都署名「G.沃克」。(圖/CFP)

在這段期間內,史塔福一肩扛起信件審查的工作,「在所有贊助者信件當中,老布希寫下的文字是最甜蜜、最鼓舞人心的。但他總是在暗示他的真實身分」。

老布希曾附上寵物「白宮第一犬」的照片,寫道「這是我們的狗,她名叫Sadie,她見過許多名人,她是一隻很棒的狗,她會追著老鼠和花栗鼠跑,跑起來像風一樣快。」

或者,老布希乾脆在信中提起白宮。他曾寫道,「提摩西,你知道白宮嗎?那是美國總統住的地方。聖誕節時我去了白宮一趟,這是我在白宮拿到的小冊子。」

▲▼ 老布希與提摩西成為筆友,向對方提起自身生活的近況。(圖/翻攝自「國際希望會」(Compassion International)官網)

面對未曾見面的慈祥爺爺,提摩西也曾在一封信件中感謝老布希沒有忘了他。提摩西在信中說,「親愛的沃克先生和女士,你們最近好嗎?我希望你們一切都很好。我想要謝謝你們沒有忘了我,你們人真好。上帝對我們真好,他給了我們身體和意志去完成自己想做的事。謝謝你送的書,我很喜歡。」

提摩西始終沒有發現他的贊助人是誰,直到2012年,他年滿17歲從慈善計畫畢業後,國際希望會才告訴他真相。提摩西得知後感到震驚不已,完全沒想到與他通信的人是美國前總統。

這段老布希與提摩西的通信溫暖故事消息傳出後,登上全球各大媒體,而現年25歲的提摩西透過國際希望會提起近年來的生活。

▼ 提摩西如今已結婚2年,育有一名3歲大的女兒 。(圖/翻攝自「國際希望會」(Compassion International)官網)

提摩西提到,他的家境貧困,從小他的母親靠著隻身一人洗衣服拉拔他長大,家裡買不起學校用品、甚至買不起吃的,一路靠著慈善計畫援助長大。現在,他除了正職的工作之外,也兼職當音樂家。

「G.沃克,或者我現在應該說老布希總統,你所寫的信真的非常鼓舞人心…非常感謝你成為我的贊助人」,提摩西提到,如今的他已經結婚2年,育有一名3歲大的女兒,「我將永遠心存感激,會盡全力當一個好爸爸,把她拉拔長大。」

