澳洲第1唐氏症麥當勞店員！「奉獻32年」退休　親切招呼成招牌

▲患有唐氏症的羅素靠著在麥當勞工作了32年，成為社區內的招牌。（圖／翻攝自news.com.au）

記者錢玉紘／綜合報導

你去買當勞買速食的時候，可曾經留心裡面的員工嗎？澳洲雪梨郊外的北米德區（Northmead）有一名麥當勞員工羅素（Russell O’Grady），竟讓當地居民都記得。原來他是一名唐氏症患者，更是澳洲首批獲得工作的唐氏症兒，工作32年後，他終於光榮退休。

羅素是個對工作充滿熱情，且相當認真的員工，1986年時，18歲的他就開始在這間麥當勞工作，至今已經32年，考量到年紀和身體健康等因素，選擇在去年12月退休，在這期間，他默默地成為了身心障礙人士長期工作的先驅。一名員工提到，羅素似乎也成為了這家麥當勞的一個招牌。

在1980年代，社會上對於身心障礙者還是有許多偏見與歧視，唐氏症患者根本無法找到任何工作，難以維持生計，社會團體「Jobsupport」就專門幫助患有輕度智能障礙的人找工作，羅素就是當時該團體幫助的對象之一。

Jobsupport的助理主任維瑟（Wynn Visser）提到，羅素毫無疑問地影響了和他一樣的人，以及他所居住的社區，「每個人都認識他，因為他看到任何人時都會停下腳步，親切與對方握手並打招呼」。

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在Jobsupport工作的巴略特（Gabrielle Bartlett）則說，自從羅素擔任了這個具有開創意義的角色之後，這32年來，社會對於身心障礙者的態度有了很大的轉變，「在此之前，患有輕度智障的人是不可能進入職場的，我們是澳洲的先鋒，負責幫助身心障礙者找到工作，而羅素的例子為其他身心障礙者開拓了一條嶄新的道路」。

羅素因為有了這份在麥當勞的工作，可以照顧自己的生活，活得獨立且充實，他有時還會去酒吧和朋友喝酒聊天，他在去年滿50歲，決定正式退休。他的哥哥表示，雖然羅素很熱愛這份工作，但也會有些小抱怨，羅素則說，這些年來的工作經歷，讓他的家人們都感到很驕傲。

維瑟也提到，羅素退休後，Jobsupport會繼續幫助他在接下來退休生活裡，保持健康又能做自己喜歡的事情，之後羅素也會擁有一隻治療犬，度過退休後的漫長時光，「他只告訴我，非常想念他工作中的朋友、老闆和那些特別來看他的客人」。

目前Jobsupport的這項計畫已經幫助75名身心障礙者找到在麥當勞餐廳的工作，平均工作年資為9年。