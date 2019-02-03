癌症病童開心見馴鹿　素食者闖入抗議：牠們被剝削！

▲馴鹿在聖誕節期間經常出現。（示意圖／達志影像）



國際中心／綜合外電報導

近年來許多名人都提倡吃素，但不少堅持茹素的族群作風太過強烈，反而引起爭議。澳洲昆士蘭兒童醫院去年舉辦聖誕節活動，當時許多病童與馴鹿們玩耍，難得暫時忘記病痛的折磨。然而，8名抗議者卻進到醫院內發放冊子與拍攝；其中有人提到，在服裝與雪橇之下，馴鹿是被剝削的動物，必須有人替牠們說話。

6歲的女童麥迪遜（Maddison Challen）患有罕見癌症，她很高興能見到馴鹿，但活動很快就被打斷。她的母親凡妮莎（Vanessa Challen）告訴《布里斯班時報》，一家人都對孩子的掃描結果感到非常恐慌，生病期間是非常艱困的，所幸麥迪遜可以看到馴鹿，感到很開心。

多名提倡素食的抗議者當時來到這家醫院，他們拍攝馴鹿與病童的模樣，後來被警方要求離開，隨後仍在外頭想要監控活動。希吉（Daniel Heggie ）表示，這些馴鹿受到剝削，「有人必須代替牠們說話，牠們沒有發言權。」

這群抗議者在社群媒體上遭到抨擊。許多網友紛紛留言，「我完全反對虐待動物，但那些人應該在抗議前先知道自己在做什麼。孩子們不清楚發生何事，他們病了，院方只是想在聖誕節給一點幸福。」

事實上，許多崇尚素食主義的人都相當激進。去年5月，英國肯特郡一間屠宰場也遭到攻擊，老闆甚至被威脅如果不關店，就會面臨汽油彈攻擊，此外，牆壁、窗戶與大門還可見到噴漆寫著「停止殺戮動物」。