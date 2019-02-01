世界最活躍海底火山「卡瓦奇」驚見鯊魚優游！科學家：高溫高酸導致突變

▲科學家在火山噴發處附近發現疑似突變的雙髻鯊。（示意圖／翻攝自wiki）

國際中心／綜合報導

位在太平洋所羅門群島32公里外海的一座活火山卡瓦奇（Kavachi）是目前已知最活躍的水下火山之一，科學家在2015年曾在附近做研究，竟然發現有「突變鯊魚」存活在高熱、高酸的火山環境。幾年過去，科學家再度前往該地，赫然發現在隨時可能噴發的火山附近，類似的生物依然沒有滅絕。

綜合外媒報導，一群海洋專家在2014年卡瓦奇火山爆發後，前往該地進行研究，意外發現有雙髻鯊（Scalloped Hammerhead）、鐮狀真鯊（Silky Shark）和六鰓魟（Sixgill Stingray）竟在火山口附近盤旋覓食。

▼鐮狀真鯊（Silky Shark）。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

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海洋工程師菲利浦斯（Brennan Phillips）表示，一般而言火山爆發時附近水域溫度將會升高，而且水質會因為許多二氧化碳成為酸性，通常沒有生物可以存活，科學家們把這群「倖存」的鯊魚被暱稱為（Sharkano）。

菲利浦斯在數年後和當時的探險隊友、昆士蘭大學的格林漢（Alistair Grinham）和昆士蘭科技大學的丹柏賓（Matthew Dunbabin）再度前往該地進行探測，透過最新設計的海底探測機器人潛入卡瓦奇火山附近，發現仍然有類似的大型魚類生存，顯示並非偶然。

▼魟魚（Stingray）。（圖／取自免費圖庫pixabay）

菲利浦斯認為，儘管當地的水質混濁，也不適合一般生物存活，但這些鯊魚可能在炎熱與酸性環境中產生突變，才能夠適應惡劣的環境，而這些突變過的鯊魚回到一般的水域裡是否能夠繼續生存仍是未知數。

▼影片取自國家地理頻道，如遭刪除請見諒。