手足罹癌、母親去世　一通電話她放棄高薪工作回家陪老父親

▲伯恩斯（圖左）經常與受訪者合照。（圖／翻攝自推特／Yoda Speaks Properly）



國際中心／綜合外電報導

澳洲ABC墨爾本廣播電台主持人伯恩斯（Lindy Burns）陪伴聽眾好幾年的時光，在職場上有著卓越的成就，然而，她2018年接到一通改變人生的電話。去年6月18日，她得知母親病逝，手足又罹癌，她83歲的老父親在家鄉手足無措，她決定辭掉自己熱愛的工作，專心陪伴家人，不留任何遺憾。

《雪梨晨鋒報》報導，伯恩斯去年來到墨爾本的車站準備回家，她突然看到父親來電，「這本身有點不尋常，所以我帶著不安接起。」對方正在哭泣，他說，妻子離世了。伯恩斯一時並不知道說什麼，雖然她早有心理準備，卻還是只告知父親幾分鐘後她會回電。

伯恩斯在車站內走來走去，她甚至忘記自己在流淚，周圍都是通勤的人潮，她先打電話給2名同事說自己的生活發生了點變化。父親和母親已經在一起近62年，家人們其實知道媽媽近年來狀況不好，但父親總是不願意接受。

噩耗並未就此停止。伯恩斯之後回撥給爸爸，結果她又得知兄弟安卓（Andrew）同一天被診斷出大腸癌，可能已到第三期，「你是在開玩笑嗎？」她知道，安卓沒有子女，與老婆離婚，她認知到自己在家庭中的重要角色。

喪禮期間，伯恩斯整理了許多物品，她與其他家人分享彼此的回憶，她還得回到墨爾本工作，那裡是她的重心，也有她的寵物，然而，她開始有所遲疑。她說，如果安卓在未來幾年內去世，她不會原諒自己沒有去幫助對方和父親，「去要求我83歲的父親為了妻子感到哀傷的同時，又要照顧自己的兒子，這簡直太殘忍了。」

伯恩斯深知，她無法兼顧廣受歡迎的電台節目，同時一邊回家鄉照顧家人。她告訴老闆、老公，自己想要離開這個工作崗位，對方也都能理解，她抱著丈夫哭泣，冷靜過後，她向同事、朋友與聽眾宣布將要離開。

當然，這個消息也要告訴最重要的人。伯恩斯通知爸爸，她與老公今年1月份會搬回家。爸爸一時之間沒有回應，最後只說自己很高興。

「我們都離開非常穩定、高薪的工作，為了回到家鄉照顧家人。」伯恩斯坦承，她曾有猶豫的時刻，但還是要堅持最初的決定，她逐一聯絡搬家工人、房東等，確保待辦事項都完成，「我在許多送別會中喝了太多香檳，哭著擁抱我的朋友與同事。就算如此，我已經準備好了。有些人質疑我們的決定，他們這樣想並沒有錯，因為這看起來確實很瘋狂，但我知道，這是對的。」