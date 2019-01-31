上銬性侵、綁樹上逼挖墳！變態男虐前女友20hr「錄影到處炫耀」

▲澳洲變態男強行把前女友綁在樹上，還施暴性侵。（圖／翻攝自Daily Mail）

記者錢玉紘／綜合報導

澳洲有一名變態男綁架了自己的前女友，綁在樹上用電擊槍電擊、強制性侵等等，前後虐待了20小時，還用手機錄下女子被凌虐後的慘狀，傳給自己的朋友和前女友們，相當殘忍。幸好有人及時報警，目前可憐的女子已經被救出，該男也被判刑20年。



這起變態事件發生在2015年，綜合外媒報導，43歲的男子史馬特（Jason John Smart）住在澳洲南部的曼納姆（Mannum），在當年10月透過朋友介紹認識了一名女子，利用毒品引誘對方一起同居並加以控制，但兩人關係很快就惡化。該女離開後，史馬特的朋友謊稱提供住宿的地方，並提供毒品，又將女子帶回曼納姆。

沒想到史馬特與那名朋友串通好綁架女子，將對方強行拉上車，女子不服，史馬特就直接賞對方巴掌，還大罵，「你死定了，婊子」。史馬特把女子的雙手用手銬銬在背後，載到荒郊野外，期間還不時用電擊槍電其手臂和大腿。抵達之後，他把女友綁在樹上，逼女子徒手挖土，大罵著「你就挖好自己的墳墓吧，婊子」，而這些過程全被他自己用手機錄下來。

法庭文件顯示，兩人之後把該女關在房子裡，女子一度想要逃跑，但是被追上，直接在車道上就被敲暈，接著強行拖回屋內，史馬特直接就一拳打在她臉上，用鐵鍊拴住她的腿，並威脅會有10個朋友來輪流性侵。之後，史馬特拉著女子的頭髮拖進房間，強制性侵和口交，完事之後把女子綁在床角，逼迫只能睡在地上，還拍下來傳給朋友和前女友們。

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▲變態的史馬特把女子用手銬銬住。（圖／示意圖非當事人／pixabay）

幸好，其中一個收到照片的人報了警，警方在隔天早上找到史馬特的所在地，並且立即逮人，他聲稱該女是被搶劫，他只是救人。不過，女子隨後向女警說出這20小時內發生的可怕故事，並且被送醫治療，警方也在屋內找到手銬、橡膠手套、膠帶和繩子等等道具，並在先前史馬特綁人的荒地上發現挖了一點點的地洞，以及一個留有該男DNA的啤酒罐。

史馬特在警方來之前先把自己手機摔毀，但某些影片已經傳給別人，或是透過看過的人口述，成為證據，他辯稱只是想替該女「戒毒」，而且沒有強暴對方，但法官認定，史馬特的種種行為都是蓄意要傷害人，「他的為自己行為的辯解都難以置信」。最後這名變態男被判服刑20年，15年內都不得保釋。