菲版亞莉安娜神曲！他用谷歌翻譯惡搞　網崩潰：這太多

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美國歌壇小天后亞莉安娜（Ariana Grande）去年推出的單曲〈Thank You, Next〉表現亮眼，MV短短4天就衝破1億觀看點閱數，引起熱議。一名推特網友透過谷歌翻譯用菲律賓語惡搞這首歌，吸引上萬名網友觀看，一派網友笑到快崩潰，另派網友則是高喊「FXCK！我無法接受」、「這太多了」。

馬尼拉椰子網報導，推特網友Jose Primo Dumatol把〈Thank You, Next〉的第一段拿來惡搞，把一開始的字幕翻成菲律賓語「Salamat, Susunod」，也就是〈Thank You, Next〉的意思。影片顯示，Dumatol剪輯谷歌翻譯的菲律賓語版本音頻，讓這段聲音忽快忽慢，似乎是想讓它與亞莉安娜的聲音同步，在進入複歌階段後，可以聽到「Salamat, Susunod」不斷重複著。

這段惡搞影片被分享到網路後，受到大批網友熱議，讓許多人以為這是超越原版曲目的洗腦神曲，紛紛點進來看。但根據部分網友的留言，這個效果似乎沒有想像中那麼好，砲轟「這太多了」、「FXCK！我無法接受」、「相當惱人」、「這讓我頭痛」。

▼ 亞莉安娜單曲〈Thank You, Next〉MV。 (影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)