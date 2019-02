169kg減掉半個自己　她走過體重、性侵惡夢「變成最幸運女人」

▲安德森靠手術、健身與飲食來瘦身。(圖/翻攝自臉書/Simone's Journey to Health)



國際中心/綜合報導

紐西蘭27歲女作家安德森(Simone Anderson)去年底接受男友求婚,看起來十分幸福。然而,她體重曾達到169公斤,每天早上都在掙扎,好不容易做了手術減去好幾十公斤,她又在一次與朋友喝酒的夜晚中遇上意外,被5名男子輪流侵犯。不過,她並未被困境打倒,反而寫下經歷並出書。

安德森來自奧克蘭(Auckland),她2018年底與交往3年的男友一起搭乘直升機,欣賞滑雪渡假中心的美景,隨後她看見對方在海耶斯湖(Lake Hayes)前單膝跪下,「我生命中的最愛在地球上最美麗的地方向我求婚。3年前,我知道我遇見了一個會成為我丈夫的男人。」回憶這一刻,她說就像活在美夢般,自己彷彿是最幸運的女人,希望可以不斷重複這個片段。

如今,安德森在IG上擁有近30萬名粉絲,看似有著人人都羨慕的生活,但回到青少年時期,她經常感到挫折。從14歲開始,她每年體重約會增加10到15公斤,直到高中畢業後,她來到169公斤,「我從有點超重轉變成嚴重肥胖。」2014年夏天,她決定接受減肥手術,將胃裁成小囊,除了能限制食量,也使得吸收量下降,搭配生活習慣的改變,她在幾個月內驚人瘦身。

然而,安德森想不到還有件事會衝擊她的人生。她成功減肥1年後,某個星期三夜晚與朋友到酒吧聊天,「到了凌晨3點,我感到很醉,準備回家,但我不知道朋友們去了哪裡。」有一群人接近她,說還有另一場續攤,接著把她帶到一處住宅。

「這5人在2小時輪流侵犯我,我盡我所能阻止他們,卻無法控制自己的身體,根本沒有希望。」安德森之後離開房子,沒穿鞋子也沒拿包包,她思緒混亂,好幾周都會想起這件事,並且總是責備自己,「我朋友對我很溫柔,鼓勵我去報警,但我就是沒有動力。」

