169kg減掉半個自己　她走過體重、性侵惡夢「變成最幸運女人」

▲安德森靠手術、健身與飲食來瘦身。（圖／翻攝自臉書／Simone's Journey to Health）



國際中心／綜合報導

紐西蘭27歲女作家安德森（Simone Anderson）去年底接受男友求婚，看起來十分幸福。然而，她體重曾達到169公斤，每天早上都在掙扎，好不容易做了手術減去好幾十公斤，她又在一次與朋友喝酒的夜晚中遇上意外，被5名男子輪流侵犯。不過，她並未被困境打倒，反而寫下經歷並出書。

安德森來自奧克蘭（Auckland），她2018年底與交往3年的男友一起搭乘直升機，欣賞滑雪渡假中心的美景，隨後她看見對方在海耶斯湖（Lake Hayes）前單膝跪下，「我生命中的最愛在地球上最美麗的地方向我求婚。3年前，我知道我遇見了一個會成為我丈夫的男人。」回憶這一刻，她說就像活在美夢般，自己彷彿是最幸運的女人，希望可以不斷重複這個片段。

如今，安德森在IG上擁有近30萬名粉絲，看似有著人人都羨慕的生活，但回到青少年時期，她經常感到挫折。從14歲開始，她每年體重約會增加10到15公斤，直到高中畢業後，她來到169公斤，「我從有點超重轉變成嚴重肥胖。」2014年夏天，她決定接受減肥手術，將胃裁成小囊，除了能限制食量，也使得吸收量下降，搭配生活習慣的改變，她在幾個月內驚人瘦身。

然而，安德森想不到還有件事會衝擊她的人生。她成功減肥1年後，某個星期三夜晚與朋友到酒吧聊天，「到了凌晨3點，我感到很醉，準備回家，但我不知道朋友們去了哪裡。」有一群人接近她，說還有另一場續攤，接著把她帶到一處住宅。

「這5人在2小時輪流侵犯我，我盡我所能阻止他們，卻無法控制自己的身體，根本沒有希望。」安德森之後離開房子，沒穿鞋子也沒拿包包，她思緒混亂，好幾周都會想起這件事，並且總是責備自己，「我朋友對我很溫柔，鼓勵我去報警，但我就是沒有動力。」

These 8 quotes are the ones that keep me motivated every day 1. No one is going to push you, except yourself. 2. Always... 由 Simone's Journey to Health 發佈於 2018年7月21日 星期六

經過一段時日，安德森逐漸理解自己沒有錯，但她也覺得自己錯過了機會，她受到好朋友的鼓勵，繼續努力並把重心擺在重建生活上，她在社群媒體上訴說心聲，誠實的態度讓她獲得越來越多粉絲，她會分享鼓舞人心的建議以及健身、飲食上的撇步。 由於做過減肥手術，她有著大量鬆垮的皮膚，她2015年底再經歷另一場9小時的手術，將多餘的皮膚移除。

安德森已減去92公斤，她的書籍《健康之旅》（Journey to Health，暫譯）也出版，她說，23歲時的她體重169公斤，應該很難想像現在的生活，過去幾年她經歷了所有重大的轉變，蛻變成更有自信的女人，「我不需要被其他人認同，我只需要認同自己。」