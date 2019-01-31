最後身影曝光！女大生獨自壯遊紐西蘭　「App約網友」遭謀殺棄屍

▲ 來自英國的米爾蓮到紐西蘭旅行，卻慘遭謀殺。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

英國22歲的女孩米爾蓮（Grace Millane）日前獨自到紐西蘭當背包客旅行，沒想到離開旅館之後不幸慘遭謀殺。目前女孩的遺體已經由家人帶回，她的父親感謝紐西蘭人的幫助，紐西蘭總理也發布聲明表示慰問，並向米爾蓮的家人道歉。



許多年輕人會在高中或大學畢業之後的空白期「gap year」來一趟旅行，而氣候得宜又有自然美景的紐西蘭是許多人的首選，22歲的米爾蓮也一樣，但是她自從12月1日離開奧克蘭的一間青年旅館之後，就再也沒跟家人聯絡，她的家人感到非常著急，因為這並不像米爾蓮的作風，跨海尋求旅館幫助。

沒想到一個禮拜後，紐西蘭警方就在奧克蘭郊區發現了她的屍體，附近還找到一把長柄鏟子。從監視器的畫面中可以看到，米爾蓮最後的身影是跟一名男性進入旅館，而且並不是她原本訂的青年旅館，據了解，是她前一日透過交友App認識這名男性的。

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▲監視器拍到米爾蓮的最後身影。（圖／達志影像／美聯社）

這名26歲的男子也已經被警方逮捕，並以謀殺罪起訴。該男曾在交友App上稱讚米爾蓮「漂亮又自信」，據了解，該男拿著祖父母的錢，訂了一間不錯的旅館，帶著米爾蓮進去，也有朋友聲稱，該男似乎對於年輕的女性很著迷，但警方還在調查謀殺的動機。



米爾蓮在今年9月從林肯大學（University of Lincoln）畢業，主修行銷，10月中開始在世界各地行，11月20日抵達紐西蘭之後，沒想到不幸遇害。米爾蓮的父親大衛（David Millane）提到，「她傳給我們很多照片，顯示她真的很喜歡這個國家，在她失蹤之後，我們的世界整個崩壞了」。

他日前已經與家人一同飛往紐西蘭，將女兒的屍體帶回英國，他表示，感謝許多紐西蘭人幫忙，「我女兒才來這裡幾周，但你們接納她並大力幫忙，非常感謝」。警方也表示，米爾蓮被謀殺的消息曝光後，已經接到上百通提供線索的電話，許多民眾熱心幫忙拼湊真相。

許多民眾日前聚集到米爾蓮屍體被發現的地方附近，獻上鮮花和蠟燭哀悼致意，估計有超過千人。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）則像米爾蓮一家道歉，她提到，「你們的女兒應該要安全地待在這裡的，但並沒有，我對此感到很抱歉，我無法想像家人們的會有多麼悲痛」。