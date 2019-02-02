CNN評選50大甜品「芒果糯米飯上榜」　他讚：全世界最完美

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國際中心╱綜合報導

美國有線電視新聞網（CNN）2018年末評選全球50大最佳甜品，除了世界知名的紐約起司蛋糕、德國黑森林蛋糕之外，泰國經典國民美食的芒果糯米飯和椰汁石榴冰更是不負眾望，順利脫穎而出。

泰國芒果糯米飯（Sticky Rice with Mango）：世界上最完美的甜點之一

從甜點師傅轉為旅遊作家史密斯（Jen Rose Smith）指出，這道甜品中的糯米來自於東南亞國度的稻田，而富含澱粉的米粒與糖、濃郁椰奶混和在一起，口感綿密且帶有嚼勁。

說起芒果，雖然品種相當多元，但當中只有2個品種經常被拿來製作糯米飯，那就是顏色鮮艷、甜度高且多汁的黃皮芒果「水仙芒」（nam dok mai）以及酸度較高的aok rong。

椰汁石榴冰（Tub Tim Krob）：搭配重口味泰式料理的絕佳首選

這道泰式甜湯色彩鮮艷，搭配椰漿、脆冰，並加入香蘭葉增添風味。這對於椰汁石榴冰的愛好者來說，被形容成「紅寶石」的荸薺是一大亮點，是先用紅糖水染色、再沾裹太白粉或地瓜粉燙水製成類似Q圓的配料。椰汁石榴冰吃起來滋味香甜，且口感爽脆，是泰國相當知名的國民美食。

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▼台灣夜市常見的雪花冰也上榜。