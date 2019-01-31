「微胖男孩」超軟Q！靈活轉圈還下腰　前翻一字馬難不倒

▲萊納動作超靈活。（圖／翻攝自Instagram／thaaking12）

國際中心／綜合報導

美國一名來自伊利諾州的小男孩萊納（Al Rainer）超有舞蹈細胞，只要一跳舞就能夠迅速吸引大家的目光！日前他在社群網路上上傳在家中的舞蹈影片，他從廚房跳到客廳，一路上又是旋轉又是劈腿，整個人有夠靈活，而這部影片也網路上或的超熱烈的迴響，引起關注。

根據外媒報導，萊納的影片原本是發佈在「Thaaking12」的網站上，短短不到2分鐘的影片裡，他展現了驚人的肢體動作，儘管身材微胖，但絲毫沒有影響到他的靈活度。

影片中可以看到萊納燦爛的舞技，他從後方的廚房先以華麗的5連轉出現，隨後雙腿超柔軟的匹出一字馬在地，一下子下腰一下子又劈腿的，中間沒有絲毫停頓，韻律、節奏感超強的他動作一點都不輸舞者，也讓他贏得許多網友的讚賞。萊納在貼出影片時表示，這些影片是以前拍的，但是影片中的他並沒有全力以赴，但大家好像都覺得我已經盡全力了。