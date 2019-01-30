爽吃雞肉大餐！男吞肚嚇見肉藏有「蠕動肥蛆」…嘴咬一半嘔翻

▲馬來西亞一名網友在吃雞肉餐點時，意外發現肉品內有一條蛆。（圖／翻攝自「我們是馬來西亞人」臉書）

國際中心／綜合報導

馬來西亞吉隆坡一名網友透露，日前他到一家24小時經營的餐廳點了一份雞肉餐，就在快吃完時，竟然發現吃剩的雞肉裡藏著一隻肥肥的蛆蟲，嚇得他直接把口中咀嚼的雞肉吐出來，並把畫面拍攝成影片PO上網路，引起許多網友討論。

這名馬來西亞網友在臉書「我們是馬來西亞人」貼出一段影片，他吃雞肉餐吃到一半，發現裡面藏著蟲！透過畫面可以看到，雞肉左下方有著一團類似蛆蟲的白色不明物體不停蠕動，看起來相當噁心，他立即將此事向餐廳經理反映。

經理看到後立即向原PO道歉，希望能私下解決，不要把這件事情上傳至網路上；不過原PO沒有接受協議，他覺得自己吃下肚的雞肉可能造成他食物中毒，因此他仍把影片上傳至網路上，藉此事件警惕馬來西亞的餐廳都必須要保持食物衛生。

網友們炮轟餐廳衛生超級糟糕，紛紛留言表示：「真的要抵制這家店」、「好噁心啊天啊」、「這餐廳衛生也太糟糕了」、「再也不敢去這家餐廳吃了」、「我看了也想吐了」、「好肥的蟲」。