老闆慘遭刺殺亡！驚爆生前長期性侵12歲少女　妻子知情還幫藏屍

▲餐廳老闆慘遭殺害，竟發現他曾經多次性侵員工。（圖／翻攝自Kachon）

國際中心／綜合報導

泰國春武里府一名12歲少女在海鮮餐廳打工，卻長期被53歲老闆性侵，身心不堪負荷，於是當老闆再次伸出狼爪時，她用水果刀反擊並將對方刺死。店裡的老闆娘知道後，不但沒有報警少女行凶，竟然還協助少女把丈夫的屍體搬到餐廳外面，試圖營造出老闆被外人傷害的假象，警方最後識破整起命案事件。

綜合外電報導，警方獲報後趕緊到海鮮餐廳調查真相，發現老闆的金項鍊和佛牌都還在身上，推測凶手應該是熟識的周遭人，於是對老闆的妻子、姪子、少女童工進行調查，三人皆稱不知情，直到警方追問，少女承受不住壓力，只好坦承自己用水果刀刺死老闆。

警方調查發現，老闆生前曾多次性侵少女，威脅和恐嚇，甚至不准她告訴任何人性侵事件，案發當天，老闆喝醉酒後又闖入她的房間，驚恐之下她拿出水果刀防衛，卻不小心失手殺死對方。

當時睡在隔壁房的老闆娘聽到動靜，趕緊過來察看，發現老闆已經斷氣身亡，然而她卻幫忙少女把屍體搬出餐廳後院，誤導警方是外人傷害的假象。警方已經將少女帶去身體檢查，確認是否有性侵的事實，而老闆娘僅承認幫忙搬運屍體，但與殺害丈夫沒有關係。

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▲少女屢次被性侵，不得已只好殺害老闆。（圖／pixabay，示意圖，與本文當事人無關）