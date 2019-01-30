制服正妹撩裙熱舞！電暈全網「肉搜真相嚇傻」　39萬男粉照按追蹤

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泰國社群上日前瘋傳一段黑髮制服正妹在夜店隨著音樂熱舞的影片，畫面上時不時撩起裙子，性感又迷離的眼神一PO出後瞬間引起熱烈討論，短短幾天就突破27萬觀看次數。網友當時神出本尊臉書發現「不對勁」，但制服正妹仍繼續PO自己身材火辣的影音照片，讓男網友看了一頭霧水，還是按下了追蹤鈕。

根據影片畫面可以看見一名身穿白色制服、黑色學生群的制服正妹搔首弄姿，隨著音樂扭腰擺臀，不時對著鏡頭放電，看起來相當性感，許多網友紛紛留言：「快不行了，我把螢幕給舔爆了」、「專業上下搖」、「無聊！浪費我7個小時」、「求臉書傳送門」等。

▲夜店制服正妹火辣熱舞，讓許多網友都戀愛了。（圖／翻攝自臉書）

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▲臉書資料指本尊的性別是「男生」。（圖／翻攝自臉書）

不久後，果然還是有網友神出了制服妹的臉書，刻意放大出來跟大家分享，赫見這位制服正妹的性別標註為「男性」，驚人真相讓許多男網友超級傻眼，「我體內好像有什麼覺醒了」、「這麼可愛當然是男孩紙」、「我居然有反應，叫我情何以堪」等。

《ETtoday新聞雲》記者仍持續觀察這位制服正妹的臉書帳號，她這段期間仍是張貼自己的生活動態以及性感辣圖，上傳最新動態分享給眾多網友觀看，而且身上還多了新的刺青非常好看，將近有39萬人追蹤她，因此當她一放最新自拍作品，就立即湧入至少2000多人按讚；而她的臉書資訊性別欄也關閉，雖然點選部分互動按鈕仍顯示「him」（男性的「他」），但看起來「性別」一點都不是問題。

▼不過記者持續觀察她的臉書，發現她依然有新的寫真作品，而且追蹤人數將近39萬人。（圖／翻攝自臉書）