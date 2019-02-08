海灘驚見水怪！男女「上下掌聲」引海嘯…民眾狂嗨森：10分鐘了欸

▲泰國芭達雅（Pattaya）海灘驚見「水怪」，民眾仔細看後嚇壞。（圖／翻攝自รู้ยัง - พัทยา臉書）

國際中心／綜合報導

摘逢新年假期，許多民眾開始出外旅行，泰國旅遊勝地芭達雅（Pattaya）海灘上有一對外國籍男女不管他人的眼光，竟然就直接在海邊「實境野戰」，遠看還以為是水怪，沒想到竟然是激情畫面，海水也跟著上下搖晃，這段影片被網友錄影後分享至臉書，引起警方關注。

根據泰國《新泰日報》報導，芭達雅海灘有對外國男女在跨年期間被人拍下裸體戲水，兩人順道在水中進行「交合遊戲」，不顧他人的眼光，翻雲覆雨的畫面都被經過的民眾拍攝了下來。

透過畫面可以看到，這一對男女不停變換姿勢，上下搖晃大力擺動，激情氣氛完全流露出來。偷拍影片的男子還詢問：「欸他們到底在幹嘛啊？」另一人回答：「我不敢想，但他們交合至少有10分鐘。」影片甚至曝光在臉書上任人觀看轉載，引起警方關注。

據了解，芭達雅海灘是歐美人士喜愛至泰國旅遊的觀光景點之一，但近來被貼上「性愛天堂」的標籤，於是當地警方非常嚴格調查男女在野外交合的情形，但仍然有最新的影片在網路上曝光，根本無法阻止異性戀旅客脫序的行為。